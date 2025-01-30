Фигурант дела экс-главы «Фонбета» признал вину в посредничестве

Один из обвиняемых по делу экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина — частный детектив Степан Грицков — признал вину. Он сотрудничает со следствием и уже дал показания на других фигурантов, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Степан Грицков выступил посредником при передаче взятки. По данным собеседника агентства, фигурант работает в частном детективном агентстве «Доверие». При этом в 2013 году он был осужден на два года условно за мошенничество.

Сообщается, что Сергея Анохина доставили в суд для избрания меры пресечения. Следственный комитет России (СКР) просит вместе с ним отправить под стражу двух других фигурантов: Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола.

О задержании Сергея Анохина «Ъ» сообщил 29 января. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Степана Грицкова и Сергея Бивола обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствие считает, что бывший гендиректор хотел дать 60 млн руб. сотруднику ФСБ, чтобы избежать представления в СКР отчета о расследовании, связанном с хищением средств на его прежнем месте работы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За выкуп одного сядут все».

Никита Черненко