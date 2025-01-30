Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фигурант дела экс-главы «Фонбета» признал вину в посредничестве

Один из обвиняемых по делу экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина — частный детектив Степан Грицков — признал вину. Он сотрудничает со следствием и уже дал показания на других фигурантов, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Степан Грицков выступил посредником при передаче взятки. По данным собеседника агентства, фигурант работает в частном детективном агентстве «Доверие». При этом в 2013 году он был осужден на два года условно за мошенничество.

Сообщается, что Сергея Анохина доставили в суд для избрания меры пресечения. Следственный комитет России (СКР) просит вместе с ним отправить под стражу двух других фигурантов: Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола.

О задержании Сергея Анохина «Ъ» сообщил 29 января. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Степана Грицкова и Сергея Бивола обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствие считает, что бывший гендиректор хотел дать 60 млн руб. сотруднику ФСБ, чтобы избежать представления в СКР отчета о расследовании, связанном с хищением средств на его прежнем месте работы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За выкуп одного сядут все».

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...