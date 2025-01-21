Дональд Трамп вызвал опасения

Большинство американских компаний, работающих в Европе, ждут ухудшения отношений США и Евросоюза при реализации экономических планов Дональда Трампа — такой вывод содержит исследование Американской торговой палаты в ЕС. Впрочем, Еврокомиссия, как следует из ее заявлений, рассчитывает на переговоры с Вашингтоном и надеется, что торговой войны удастся избежать. Предотвратить введение пошлин собираются также Канада, Мексика и Китай — готовя при этом ответные меры. К развитию событий готовятся и в США: ФРС с учетом ожидаемых решений господина Трампа, видимо, будет проводить еще более осторожную денежно-кредитную политику — снижения ставки на горизонте ближайших месяцев не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил о готовящемся пересмотре торговой политики страны. Речь идет о введении пошлин на иностранные товары — для их регулирования будет создана Служба внешних доходов («Служба внутренних доходов», IRS – это налоговая служба). Детальное описание новой политики, а также список стран, которые попадут под ограничения, пока неизвестен. Свежие исследования, впрочем, уже демонстрируют растущие опасения бизнеса: так, по данным Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU, в нее входят в том числе Apple, Goldman Sachs и Visa), 90% компаний США, работающих в Европе, предполагают, что отношения с ЕС ухудшатся. 84% опрошенных называют обещанную новую торговую политику США ключевым фактором влияния на устойчивость цепочек поставок.

Напомним, Вашингтон анонсировал введение пошлин в размере 10–20% на большинство европейских товаров — такой сценарий реализуется, если Евросоюз не расширит закупки нефти и газа для компенсации дефицита в торговле с США. Хотя речи о полном соблюдении этих условий не идет (например, ЕС, вероятно, продолжит закупать более дешевый российский сжиженный газ), Еврокомиссия собирается урегулировать возникшие с США противоречия в ходе переговоров.

Избежать введения пошлин рассчитывают и другие страны, попавшие в периметр внимания Дональда Трампа,— Канада, Мексика и Китай. Для них, впрочем, в отличие от ЕС, ограничения пока выглядят в большей степени как вполне реальная угроза, а не как аргумент для укрепления переговорных позиций. Напомним, в отношении Канады и Мексики Вашингтон может ввести пошлины в размере 25%, одно из ключевых условий, при котором эти меры приняты не будут,— остановка нелегальной миграции в США. Хотя надежда на переговоры сохраняется, эти две страны уже анонсировали подготовку встречных ограничений.

В отношении же Китая кратный рост пошлин, обещанный Дональдом Трампом, воспринимается как фактически безальтернативный — в том числе потому, что новый президент рассчитывает на решоринг (возврат производств из КНР в США). Отметим, после ограничений, введенных ранее Джо Байденом, Пекин уже начал вводить ответные меры (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года) — пока они носят точечный характер.

По оценкам Всемирного банка (ВБ), введение встречных ограничений со стороны ЕС, Китая, Канады и Мексики будет стоить глобальному экономическому росту в 2025 году 0,3 процентных пункта: сейчас он прогнозируется на уровне 2,7% — что, как отмечают в ВБ, «и без того скромный показатель». Банк международных расчетов, ранее прогнозировавший развитым странам «мягкую посадку», на прошлой неделе обновил прогноз, описав для них риски стагфляции, которые могут реализоваться из-за экономической политики господина Трампа.

В США подготовка к последствиям экономических решений избранного президента также началась. Как следует из протокола декабрьского заседания ФРС, опубликованного в середине января, руководство центробанка опасается изменений в торговой и миграционной политике (предполагает в том числе массовую депортацию нелегальных мигрантов). Среди потенциальных рисков регулятор называет замедление экономического роста, повышение уровня безработицы и ускорение инфляции. Неопределенность, сохраняющаяся вокруг планов Дональда Трампа, усложняет для ФРС принятие решений о дальнейшей траектории ставки. Содержание протокола свидетельствует о том, что регулятор намерен проводить еще более осторожную политику — в ближайшие месяцы ставка, вероятно, снижена не будет.

Кристина Боровикова