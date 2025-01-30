Гранды вышли из фазы
Но до следующей стадии дотянут не все
Регулярный чемпионат дебютного розыгрыша Лиги чемпионов в новом формате сохранил для турнира всех его главных фаворитов, включая «Манчестер Сити», висевшего в заключительном туре на совсем тонком волоске, но все-таки обыгравшего дома — 3:1 — «Брюгге». Однако до 1/8 финала, которая теперь уже, строго говоря, не стартовый раунд play-off, каким была прежде, потому что появился дополнительный, кто-то из них, а может, и несколько сразу, точно не доберется. Например, в пятницу жеребьевка первой стадии игр на выбывание сведет манчестерцев с одним из двух других, менее проблемных, но тоже помучившихся гигантов — либо «Реалом», либо «Баварией».
После того как вингер «Манчестер Сити» Савинью (справа) забил третий мяч в ворота «Брюгге», стало ясно, что play-off Лиги чемпионов от английского гранда никуда не денется
Фото: Dave Thompson, AP
Забавно, но при большом желании, оценивая случившееся в регулярном чемпионате главного еврокубка и отбросив при оценке всякую шелуху, можно смело констатировать, что, как ни меняй ее формат, кое-что важное, может, даже важнейшее все равно никуда не денется. Вместо группового этапа — «фаза Лиги», как ее назвал Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), вместо игры в квартетах — «гладкое» первенство по системе, отдаленно похожей на шахматную «швейцарку», вместо 32 счастливчиков, рассчитывающих на такие хорошие призовые, каких больше нигде нет,— 36, а соль все та же. В Лиге чемпионов участвует много клубов, но состав play-off из года в год формируют одни и те же — великаны из «большой пятерки» плюс пара-тройка примкнувших к ним лидеров чемпионатов из тех, что сразу за «большой пятеркой».
Традиция здравствует. Все без исключения великаны уцелели и сейчас.
И вообще, формально в перечне из 24 клубов, добравшихся до весны, взгляд не режет абсолютно ничего. Как и в перечне из 12 клубов, до нее не добравшихся. Никаких громких, таких, чтобы задыхаться от умиления, приобретений, никаких громких, таких, чтобы лить горькие слезы, потерь.
Но штука в том, что «шелуха» в данном случае все-таки чересчур любопытная, чтобы выкидывать ее на помойку. Как тогда быть с приключениями гигантов, некоторые из которых так и не смогли оказаться хотя бы рядышком с верхушкой иерархии регулярки, пропустив вперед не только «Ливерпуль», испортивший из-за проигрыша ПСВ лишь под занавес «гладкого турнира» безупречный послужной список, «Барселону» и «Арсенал», но и, допустим, «Лилль» с «Астон Виллой», а некоторые вообще чуть не отправились в компанию к «Словану», «Црвене Звезде» и «Штурму», вон из еврокубков? Как тогда быть с заключительным туром, этими 18 одновременно проходившими матчами, бог знает сколько раз перетряхнувшими в режиме online турнирную таблицу? Как быть с ПСЖ и «Манчестер Сити», двумя фаворитами, которые перед ним и по ходу его всерьез рисковали вылететь? Манчестерцы вообще висели на тонюсеньком волоске, вне зоны play-off, а во время встречи с «Брюгге» волосок и вовсе практически порвался. На исходе первого тайма «Манчестер Сити», нуждавшийся исключительно в победе, пропустил гол, вышел вперед ближе к середине второго, а автора добившего бельгийскую команду гола Савинью тренер Пеп Гвардиола целовал, словно самого дорогого в жизни человека. Как спасителя в какую-то безумно трудную и судьбоносную минуту.
Благодаря этим деталям «фаза Лиги» и получилась чем-то без существенных оговорок особенным в сравнении с чуть ли не любым из групповых этапов из прошлого турнира. Чем-то резко контрастировавшим с прогнозами, чем-то заставлявшим ворчать экспертов, думавших, что их железная логика, их опыт все просчитали. Логика настаивала, что «гладкий» чемпионат с двумя «лишними» для каждого клубами играми, с возможностью спокойно выстроить стратегию, исправить допущенную вдруг ошибку должен был оказаться скучнее мини-турниров в квартетах, в которых ценность каждого отдельно взятого матча по идее выше. В реальности он оказался куда веселее. Возможно, отчасти из-за случайных обстоятельств вроде нежданного кризиса, терзающего с осени «Манчестер Сити» и не собирающегося запираться в границах чемпионата Англии, но какая, в конце концов, разница? Если UEFA и мечтал придумать своим реформам какую-то рекламу с идеей романтичнее и привлекательнее, чем жесткая корреляция размера и плотности календаря с финансовыми бонусами, то вот она, такая реклама — лихая регулярка. Без трагедий и сказочных взлетов, но с кучей драматичных историй. Фантастически живая.
А дальше-то веселье никуда не денется.
В пятницу — жеребьевка того самого дополнительного раунда. От него избавлена первая восьмерка по итогам «фазы Лиги»: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» могут спокойно ждать 1/8 финала. Но и в дополнительном раунде — несколько мощнейших брендов. И теперь варианта, что все, как в регулярке, пусть помучившись, уцелеют, нет и в теории. Зато есть реальный вариант, при котором сойдет с дистанции целый отряд таких брендов.
А одна пара благодаря превратностям регламента жеребьевки будет такой, что больше подходит, если судить по «обертке», для финала, потому что «Манчестер Сити» никак не избежать столкновения с каким-то из двух монстров: тут либо «Реал», либо «Бавария», иного не дано. Приключения продолжаются.
«Фаза лиги»
Восьмой, заключительный тур
«Астон Вилла» (Англия)—«Селтик» (Шотландия) 4:2 (Роджерс, 3, 5, 90+1; Уоткинс, 60 — Айда, 36, 38).
«Янг Бойз» (Швейцария)—«Црвена Звезда» (Сербия) 0:1 (Канга, 69).
«Лилль» (Франция)—«Фейенорд» (Нидерланды) 6:1 (Сахрауи, 4; Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол); Гомес, 57; Дэвид, 74; Кабелла, 80 — Хименес, 14).
«Спортинг» (Португалия)—«Болонья» (Италия) 1:1 (Хардер, 77 — Побега, 21).
«Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) 2:1 (Батурина, 19; Пьяца, 60 — Пулишич, 53).
«Жирона» (Испания)—«Арсенал» (Англия) 1:2 (Данжума, 28 — Жоржинью, 38; Нванери, 42).
«Штутгарт» (Германия)—ПСЖ (Франция) 1:4 (Пачо, 77 (автогол) — Баркола, 6; Дембеле, 17, 35, 54).
«Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия) 0:2 (Павлидис, 16; Кёкчу, 80).
«Зальцбург» (Австрия)—«Атлетико» (Испания) 1:4 (Дагим, 90+1 — Симеоне, 5; Гризманн, 13, 45+1; Льоренте, 63).
«Байер» (Германия)—«Спарта» (Чехия) 2:0 (Вирц, 32; Телла, 64).
«Брест» (Франция)—«Реал» (Испания) 0:3 (Родригу, 27, 78; Беллингем, 56).
ПСВ (Нидерланды)—«Ливерпуль» (Англия) 3:2 (Бакайоко, 35; Сайбари, 45; Пепи, 45+6 — Гакпо, 28 (пен.); Эллиотт, 40).
«Барселона» (Испания)—«Аталанта» (Италия) 2:2 (Ямаль, 47; Араухо, 72 — Эдерсон, 67; Пашалич, 79).
«Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Шахтер» (Украина) 3:1 (Гирасси, 17, 44; Бенсебаини, 79 — Марлон Гомес, 50).
«Штурм» (Австрия)—«Лейпциг» (Германия) 1:0 (Малич, 42).
«Бавария» (Германия)—«Слован» (Словакия) 3:1 (Мюллер, 8; Кейн, 63; Коман, 84 — Толич, 90).
«Интер» (Италия)—«Монако» (Франция) 3:0 (Лаутаро Мартинес, 4 (пен.), 16, 67).
«Манчестер Сити» (Англия)—«Брюгге» (Бельгия) 3:1 (Ковачич, 53; Ордоньес, 62 (автогол); Савинью, 77 — Оньедика, 45).
Итоговая таблица
В Н П М О
1. «Ливерпуль» 7 0 1 17:5 21
2. «Барселона» 6 1 1 28:13 19
3. «Арсенал» 6 1 1 16:3 19
4. «Интер» 6 1 1 11:1 19
5. «Атлетико» 6 0 2 20:12 18
6. «Байер» 5 1 2 15:7 16
7. «Лилль» 5 1 2 17:10 16
8. «Астон Вилла» 5 1 2 13:6 16
9. «Аталанта» 4 3 1 20:6 15
10. «Боруссия» 5 0 3 22:12 15
11. «Реал» 5 0 3 20:12 15
12. «Бавария» 5 0 3 20:12 12
13. «Милан» 5 0 3 14:11 15
14. ПСВ 4 2 2 16:12 14
15. ПСЖ 4 1 3 14:9 13
16. «Бенфика» 4 1 3 16:12 13
17. «Монако» 4 1 3 13:13 13
18. «Брест» 4 1 3 10:11 13
19. «Фейенорд» 4 1 3 18:21 13
20. «Ювентус» 3 3 2 9:7 12
21. «Селтик» 3 3 2 13:14 12
22. «Манчестер Сити» 3 2 3 18:14 11
23. «Спортинг» 3 2 3 13:12 11
24. «Брюгге» 3 2 2 7:11 11
25. «Динамо» 3 2 3 12:19 11
26. «Штутгарт» 3 1 4 13:17 10
27. «Шахтер» 2 1 5 8:16 7
28. «Болонья» 1 3 4 4:9 6
29. «Црвена Звезда» 2 0 6 13:22 6
30. «Штурм» 2 0 6 5:14 6
31. «Спарта» 1 1 6 7:21 4
32. «Лейпциг» 1 0 7 8:15 3
33. «Жирона» 1 0 7 5:13 3
34. «Зальцбург» 1 0 7 5:27 3
35. «Слован» 0 0 8 7:27 0
36. «Янг Бойз» 0 0 8 3:24 0
Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала. Жеребьевка стыковых матчей пройдет в пятницу.