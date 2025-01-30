Гранды вышли из фазы

Регулярный чемпионат дебютного розыгрыша Лиги чемпионов в новом формате сохранил для турнира всех его главных фаворитов, включая «Манчестер Сити», висевшего в заключительном туре на совсем тонком волоске, но все-таки обыгравшего дома — 3:1 — «Брюгге». Однако до 1/8 финала, которая теперь уже, строго говоря, не стартовый раунд play-off, каким была прежде, потому что появился дополнительный, кто-то из них, а может, и несколько сразу, точно не доберется. Например, в пятницу жеребьевка первой стадии игр на выбывание сведет манчестерцев с одним из двух других, менее проблемных, но тоже помучившихся гигантов — либо «Реалом», либо «Баварией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После того как вингер «Манчестер Сити» Савинью (справа) забил третий мяч в ворота «Брюгге», стало ясно, что play-off Лиги чемпионов от английского гранда никуда не денется

Фото: Dave Thompson, AP После того как вингер «Манчестер Сити» Савинью (справа) забил третий мяч в ворота «Брюгге», стало ясно, что play-off Лиги чемпионов от английского гранда никуда не денется

Фото: Dave Thompson, AP

Забавно, но при большом желании, оценивая случившееся в регулярном чемпионате главного еврокубка и отбросив при оценке всякую шелуху, можно смело констатировать, что, как ни меняй ее формат, кое-что важное, может, даже важнейшее все равно никуда не денется. Вместо группового этапа — «фаза Лиги», как ее назвал Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), вместо игры в квартетах — «гладкое» первенство по системе, отдаленно похожей на шахматную «швейцарку», вместо 32 счастливчиков, рассчитывающих на такие хорошие призовые, каких больше нигде нет,— 36, а соль все та же. В Лиге чемпионов участвует много клубов, но состав play-off из года в год формируют одни и те же — великаны из «большой пятерки» плюс пара-тройка примкнувших к ним лидеров чемпионатов из тех, что сразу за «большой пятеркой».

Традиция здравствует. Все без исключения великаны уцелели и сейчас.

И вообще, формально в перечне из 24 клубов, добравшихся до весны, взгляд не режет абсолютно ничего. Как и в перечне из 12 клубов, до нее не добравшихся. Никаких громких, таких, чтобы задыхаться от умиления, приобретений, никаких громких, таких, чтобы лить горькие слезы, потерь.

Но штука в том, что «шелуха» в данном случае все-таки чересчур любопытная, чтобы выкидывать ее на помойку. Как тогда быть с приключениями гигантов, некоторые из которых так и не смогли оказаться хотя бы рядышком с верхушкой иерархии регулярки, пропустив вперед не только «Ливерпуль», испортивший из-за проигрыша ПСВ лишь под занавес «гладкого турнира» безупречный послужной список, «Барселону» и «Арсенал», но и, допустим, «Лилль» с «Астон Виллой», а некоторые вообще чуть не отправились в компанию к «Словану», «Црвене Звезде» и «Штурму», вон из еврокубков? Как тогда быть с заключительным туром, этими 18 одновременно проходившими матчами, бог знает сколько раз перетряхнувшими в режиме online турнирную таблицу? Как быть с ПСЖ и «Манчестер Сити», двумя фаворитами, которые перед ним и по ходу его всерьез рисковали вылететь? Манчестерцы вообще висели на тонюсеньком волоске, вне зоны play-off, а во время встречи с «Брюгге» волосок и вовсе практически порвался. На исходе первого тайма «Манчестер Сити», нуждавшийся исключительно в победе, пропустил гол, вышел вперед ближе к середине второго, а автора добившего бельгийскую команду гола Савинью тренер Пеп Гвардиола целовал, словно самого дорогого в жизни человека. Как спасителя в какую-то безумно трудную и судьбоносную минуту.

Благодаря этим деталям «фаза Лиги» и получилась чем-то без существенных оговорок особенным в сравнении с чуть ли не любым из групповых этапов из прошлого турнира. Чем-то резко контрастировавшим с прогнозами, чем-то заставлявшим ворчать экспертов, думавших, что их железная логика, их опыт все просчитали. Логика настаивала, что «гладкий» чемпионат с двумя «лишними» для каждого клубами играми, с возможностью спокойно выстроить стратегию, исправить допущенную вдруг ошибку должен был оказаться скучнее мини-турниров в квартетах, в которых ценность каждого отдельно взятого матча по идее выше. В реальности он оказался куда веселее. Возможно, отчасти из-за случайных обстоятельств вроде нежданного кризиса, терзающего с осени «Манчестер Сити» и не собирающегося запираться в границах чемпионата Англии, но какая, в конце концов, разница? Если UEFA и мечтал придумать своим реформам какую-то рекламу с идеей романтичнее и привлекательнее, чем жесткая корреляция размера и плотности календаря с финансовыми бонусами, то вот она, такая реклама — лихая регулярка. Без трагедий и сказочных взлетов, но с кучей драматичных историй. Фантастически живая.

А дальше-то веселье никуда не денется.

В пятницу — жеребьевка того самого дополнительного раунда. От него избавлена первая восьмерка по итогам «фазы Лиги»: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» могут спокойно ждать 1/8 финала. Но и в дополнительном раунде — несколько мощнейших брендов. И теперь варианта, что все, как в регулярке, пусть помучившись, уцелеют, нет и в теории. Зато есть реальный вариант, при котором сойдет с дистанции целый отряд таких брендов.

А одна пара благодаря превратностям регламента жеребьевки будет такой, что больше подходит, если судить по «обертке», для финала, потому что «Манчестер Сити» никак не избежать столкновения с каким-то из двух монстров: тут либо «Реал», либо «Бавария», иного не дано. Приключения продолжаются.

Алексей Доспехов