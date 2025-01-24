Гиганты разошлись по разным зонам
«Манчестер Сити» оказался на грани вылета из главного еврокубка
Предпоследний тур регулярного первенства Лиги чемпионов обеспечил ему захватывающую развязку. «Манчестер Сити», проиграв в сражении двух проблемных гигантов — 2:4 — ПСЖ, вылетел из зоны play-off, хотя перед стартом турнира такой расклад казался абсолютно невозможным. Теперь, чтобы вернуться в нее, ему в заключительном матче нужно обязательно побеждать мотивированный и находящийся в хорошем тонусе «Брюгге». Впрочем, и парижан эффектная — после двух подряд пропущенных на старте второго тайма мячей — победа не избавила от нервотрепки. И им нельзя оступиться в финальном туре против «Штутгарта».
Поведя — 2:0 — в матче с ПСЖ, «Манчестер Сити» развалился и пропустил в ответ четыре гола (на переднем плане — автор третьего Жуан Невеш), оказавшись на грани вылета из Лиги чемпионов
Фото: Will Palmer / Sports Press Photo / Getty Images
Парижский матч седьмого тура той стадии главного еврокубка, которая в этом году из-за проведенной Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) реформы заменила, превратившись в «гладкий» регулярный чемпионат, традиционный групповой этап и называется теперь «фазой лиги», без устали смаковали и спустя много часов после его завершения солидные медиаресурсы, уважаемые эксперты и обычные фанаты из десятков стран. А в тех, что имели к нему непосредственное отношение,— разбирали на детальки. Слишком все в нем было лихо и непредсказуемо.
В начале второго тайма два подряд гола «Манчестер Сити» — Джека Грилиша и Эрлинга Холанна. Немножко шальных — после рикошетов, отскоков, но все равно ведь создавших манчестерцам такой запас, что вроде бы невозможно разбазарить, заставивших всех, кто за них переживает, поверить в то, что, намучившись в нынешнем сезоне, уже почти расставшись из-за постоянных срывов с перспективами сохранить титул в национальном первенстве, по крайней мере в наиболее престижном среди турниров клуб катастрофы избежал. Чуть-чуть потерпеть — и будет успех, гарантирующий «Манчестер Сити» play-off. Пусть длинный, с появившимся после реформы дополнительным раундом перед 1/8 финала, увернуться от которого можно, если очутишься в топ-восьмерке. Но тут уж не до жиру, не до восьмерки. ПСЖ вот, судя по всему, вообще вылетает.
А дальше — брызнувшие во все стороны из прижатых к стенке парижан фонтаны страсти. Бешеная скорость. Ощущение, что манчестерские футболисты, и молодые, и мэтры — Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, не могут быстро бежать и не знают, куда бежать в принципе, а в защите, сколько ни корректируй сочетания и позиции,— никого на своем месте, и паникует из-за дискомфорта даже когда-то безупречный Йошко Гвардиол. Ошибки, потери, четыре парижских гола в ответ на два манчестерских. Жуткая статистика: 26 ударов по воротам от соперников — такого их количества «Манчестер Сити» не допускал с 2012 года, когда его, еще не успевшего обрести статус футбольного монстра, помучил «Реал». И исповедь тренера гостей Пепа Гвардиолы, подкупавшая искренностью,— про полный бардак в середине поля, про пропавшую уверенность. В общем, про продолжающийся кризис, вынуждающий внимательно присматриваться к свежим дорогущим манчестерским приобретениям — защитникам Абдукодиру Хусанову и Витору Рейсу, форварду Омару Мармушу. Кажется, это £100 млн с гаком, выложенные на довольно радикальную перестройку ради вдруг подернувшегося туманом будущего. Не столько ближайшего, сколько такого, что поодаль.
В ближайшем же у «Манчестер Сити» завистливые взгляды в сторону, скажем, покувыркавшихся в этой Лиге чемпионов «Реала» и «Баварии». Они в подвале двадцатки, вполне могут полететь мимо восьмерки, но хотя бы мимо play-off не пролетят. А манчестерцы теперь перед заключительным туром, который состоится 29 января, за пределами «кубковой зоны», на 25-й позиции и пролететь рискуют. Домашний матч против «Брюгге» для них — игра на выбывание, краха позволит избежать исключительно выигрыш, ничья от поражения ничем не отличается, потому что до 24-й команды регулярки, «Штутгарта»,— два балла. А к оппоненту, каким бы скромным ни казался бельгийский клубный футбол на фоне английского, нужно относиться серьезно. «Брюгге» скверно стартовал в Лиге чемпионов, но вот что с ним происходило после проигрыша «Милану» в октябре: ничьи с крепким нынче «Селтиком» и «Ювентусом» плюс победы над «Астон Виллой» и «Спортингом». И мотивация — запредельная, потому что play-off, если удержишься против «Манчестер Сити», никуда не денется.
Но штука в том, что и поклонники ПСЖ, когда эйфория схлынет, поймут, что и у их клуба положение почти такое же тяжелое. У него тоже, видимо, игра на выбывание — как раз со «Штутгартом», у которого столько же очков, сколько у парижан. А немецкий клуб, между прочим, как и «Брюгге», в форме: в восьми последних матчах своего чемпионата проиграл всего однажды.
Общий этап
После семи туров
|
Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала. «Ливерпуль» и «Барселона» напрямую вышли в 1/8 финала.
Восьмой, заключительный тур
29.01.2025: «Астон Вилла» (Англия)—«Селтик» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария)—«Црвена Звезда» (Сербия), «Лилль» (Франция)—«Фейенорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия)—«Болонья» (Италия), «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия), «Жирона» (Испания)—«Арсенал» (Англия), «Штутгарт» (Германия)—ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия)—«Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия)—«Спарта» (Чехия), «Брест» (Франция)—«Реал» (Испания), ПСВ (Нидерланды)—«Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания)—«Аталанта» (Италия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Шахтер» (Украина), «Штурм» (Австрия)—«Лейпциг» (Германия), «Бавария» (Германия)—«Слован» (Словакия), «Интер» (Италия)—«Монако» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия)—«Брюгге» (Бельгия).