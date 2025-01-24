Гиганты разошлись по разным зонам

Предпоследний тур регулярного первенства Лиги чемпионов обеспечил ему захватывающую развязку. «Манчестер Сити», проиграв в сражении двух проблемных гигантов — 2:4 — ПСЖ, вылетел из зоны play-off, хотя перед стартом турнира такой расклад казался абсолютно невозможным. Теперь, чтобы вернуться в нее, ему в заключительном матче нужно обязательно побеждать мотивированный и находящийся в хорошем тонусе «Брюгге». Впрочем, и парижан эффектная — после двух подряд пропущенных на старте второго тайма мячей — победа не избавила от нервотрепки. И им нельзя оступиться в финальном туре против «Штутгарта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поведя — 2:0 — в матче с ПСЖ, «Манчестер Сити» развалился и пропустил в ответ четыре гола (на переднем плане — автор третьего Жуан Невеш), оказавшись на грани вылета из Лиги чемпионов

Фото: Will Palmer / Sports Press Photo / Getty Images Поведя — 2:0 — в матче с ПСЖ, «Манчестер Сити» развалился и пропустил в ответ четыре гола (на переднем плане — автор третьего Жуан Невеш), оказавшись на грани вылета из Лиги чемпионов

Фото: Will Palmer / Sports Press Photo / Getty Images

Парижский матч седьмого тура той стадии главного еврокубка, которая в этом году из-за проведенной Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) реформы заменила, превратившись в «гладкий» регулярный чемпионат, традиционный групповой этап и называется теперь «фазой лиги», без устали смаковали и спустя много часов после его завершения солидные медиаресурсы, уважаемые эксперты и обычные фанаты из десятков стран. А в тех, что имели к нему непосредственное отношение,— разбирали на детальки. Слишком все в нем было лихо и непредсказуемо.

В начале второго тайма два подряд гола «Манчестер Сити» — Джека Грилиша и Эрлинга Холанна. Немножко шальных — после рикошетов, отскоков, но все равно ведь создавших манчестерцам такой запас, что вроде бы невозможно разбазарить, заставивших всех, кто за них переживает, поверить в то, что, намучившись в нынешнем сезоне, уже почти расставшись из-за постоянных срывов с перспективами сохранить титул в национальном первенстве, по крайней мере в наиболее престижном среди турниров клуб катастрофы избежал. Чуть-чуть потерпеть — и будет успех, гарантирующий «Манчестер Сити» play-off. Пусть длинный, с появившимся после реформы дополнительным раундом перед 1/8 финала, увернуться от которого можно, если очутишься в топ-восьмерке. Но тут уж не до жиру, не до восьмерки. ПСЖ вот, судя по всему, вообще вылетает.

А дальше — брызнувшие во все стороны из прижатых к стенке парижан фонтаны страсти. Бешеная скорость. Ощущение, что манчестерские футболисты, и молодые, и мэтры — Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, не могут быстро бежать и не знают, куда бежать в принципе, а в защите, сколько ни корректируй сочетания и позиции,— никого на своем месте, и паникует из-за дискомфорта даже когда-то безупречный Йошко Гвардиол. Ошибки, потери, четыре парижских гола в ответ на два манчестерских. Жуткая статистика: 26 ударов по воротам от соперников — такого их количества «Манчестер Сити» не допускал с 2012 года, когда его, еще не успевшего обрести статус футбольного монстра, помучил «Реал». И исповедь тренера гостей Пепа Гвардиолы, подкупавшая искренностью,— про полный бардак в середине поля, про пропавшую уверенность. В общем, про продолжающийся кризис, вынуждающий внимательно присматриваться к свежим дорогущим манчестерским приобретениям — защитникам Абдукодиру Хусанову и Витору Рейсу, форварду Омару Мармушу. Кажется, это £100 млн с гаком, выложенные на довольно радикальную перестройку ради вдруг подернувшегося туманом будущего. Не столько ближайшего, сколько такого, что поодаль.

В ближайшем же у «Манчестер Сити» завистливые взгляды в сторону, скажем, покувыркавшихся в этой Лиге чемпионов «Реала» и «Баварии». Они в подвале двадцатки, вполне могут полететь мимо восьмерки, но хотя бы мимо play-off не пролетят. А манчестерцы теперь перед заключительным туром, который состоится 29 января, за пределами «кубковой зоны», на 25-й позиции и пролететь рискуют. Домашний матч против «Брюгге» для них — игра на выбывание, краха позволит избежать исключительно выигрыш, ничья от поражения ничем не отличается, потому что до 24-й команды регулярки, «Штутгарта»,— два балла. А к оппоненту, каким бы скромным ни казался бельгийский клубный футбол на фоне английского, нужно относиться серьезно. «Брюгге» скверно стартовал в Лиге чемпионов, но вот что с ним происходило после проигрыша «Милану» в октябре: ничьи с крепким нынче «Селтиком» и «Ювентусом» плюс победы над «Астон Виллой» и «Спортингом». И мотивация — запредельная, потому что play-off, если удержишься против «Манчестер Сити», никуда не денется.

Но штука в том, что и поклонники ПСЖ, когда эйфория схлынет, поймут, что и у их клуба положение почти такое же тяжелое. У него тоже, видимо, игра на выбывание — как раз со «Штутгартом», у которого столько же очков, сколько у парижан. А немецкий клуб, между прочим, как и «Брюгге», в форме: в восьми последних матчах своего чемпионата проиграл всего однажды.

Алексей Доспехов