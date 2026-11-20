Кушнер: Трамп готов действовать через Конгресс ради гарантий Украине
Президент США Дональд Трамп готов действовать через Конгресс США, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине. Об этом заявил американский спецпосланник Джаред Кушнер на пресс-конференции в Берлине.
«Он говорит: "Абсолютно. Нанесите их на бумагу. Разумеется, я должен гарантировать, что буду действовать через Конгресс. И мы сделаем это ответственным образом, в соответствии с моими принципами и ценностями"»,— передал слова президента Джаред Кушнер на пресс-конференции в Берлине после встречи коалиции желающих. Запись опубликовал YouTube-канал DWS News.
Он также добавил, что стороны добились значительного прогресса в определении того, как именно могут выглядеть эти гарантии безопасности. По его словам, ведется активная работа над послевоенным планом для Украины совместно со Всемирным банком, американской инвестиционной компанией BlackRock и командой президента Украины Владимира Зеленского.