Он также добавил, что стороны добились значительного прогресса в определении того, как именно могут выглядеть эти гарантии безопасности. По его словам, ведется активная работа над послевоенным планом для Украины совместно со Всемирным банком, американской инвестиционной компанией BlackRock и командой президента Украины Владимира Зеленского.