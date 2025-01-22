«Барселона» ударила по фазе

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» одержала невероятно яркую победу в гостевом матче против лиссабонской «Бенфики». Каталонцы, уступавшие по ходу встречи со счетом 2:4, смогли отыграться в последние четверть часа основного времени, а уже в добавленное арбитром время довели дело до победы со счетом 5:4. Они стали второй командой, обеспечившей себе место в первой восьмерке так называемой «фазы лиги» и досрочно вышли в 1/8 финала соревнования. Первым клубом, которому это удалось, полтора месяца назад стал «Ливерпуль». Он в этот вторник дома справился с «Лиллем» (2:1) и продлил свою безупречную серию в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария и вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный

Фото: Pedro Nunes / Reuters Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария и вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Общий этап футбольной Лиги чемпионов близится к завершению. В центре внимания в 13-й игровой день оказалась схватка за первое место, в которой перед началом предпоследнего тура впереди на три очка был «Ливерпуль». Ему предстояло сыграть с «Лиллем». Шедшая чуть позади англичан «Барселона» в то же время в Лиссабоне встречалась с местной «Бенфикой».

Вероятность того, что борьба за вершину таблицы регулярного чемпионата не доживет до заключительного тура подскочила сразу же. Уже на второй минуте защитники «Барселоны» проморгали перспективную диагональ и опаснейший поперечный пас. Оставшийся в центре штрафной без опеки Вангелис Павлидис открыл счет. Роберт Левандовский вскоре равенство восстановил, реализовав пенальти.

Но затем «Бенфика» вновь принялась наказывать гостей за оплошности. Две ошибки допустил вратарь Войцех Щенсный.

Сначала он вышел далеко из своей штрафной, в попытке прервать заброс снес партнера по команде и упал на газон сам — Павлидис отличился вновь. Потом он срубил оппонента близ своих ворот и дал «Бенфике» право на пенальти — Павлидис оформил хет-трик.

Счет 3:1 сохранялся до середины второго тайма. Героем следующего результативного эпизода стал уже вратарь противоположной команды Анатолий Трубин. Под его вынос подставил голову вингер «Барселоны» Рафинья, стоявший метрах в 25 от ворот. Немалое расстояние забить не помешало —получился один из самых комичных голов сезона. Впрочем, практически сразу «Барселона» пропустила.

Перелом наступил ближе к концовке матча.

Левандовский отметился еще одним голом с пенальти. На исходе основного времени Эрик Гарсия замкнул мягкий навес Педри и сравнял счет. А уже в компенсированное время Рафинья, пробежав пол поля и тонко разобравшись с вратарем, принес «Барселоне» победу.

Эмоции на Estadio da Luz бурлили и после финального свистка. Не даром тема судейства сразу после матча стала одной из центральных как в португальских, так и в испанских СМИ. Однако гораздо больше внимания все же уделялось игровым аспектам: девяти голам, деталям этого необыкновенного по сюжету матча, а также влиянию результата на турнирную борьбу. Тому, что «Барселона» довела счетчик очков до 18 и гарантировала себе место в топ-8 (оно дает право сразу, минуя дополнительный раунд play-off, проскочить в 1/8 финала). А «Бенфика» обрекла себя на тяжелую борьбу за попадание в топ-24, то есть за выход в весеннюю стадию соревнования (она идет 18-й с 10 очками и в заключительном туре сыграет с туринским «Ювентусом»).

Тем временем в Англии «Ливерпуль» благодаря голам Мохаммеда Салаха и Харви Эллиотта довольно буднично сломил сопротивление «Лилля» — 2:1. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команда Арне Слота пока идет без потерь (7 матчей, 7 побед). Зарезервировать первое место в общем этапе уже во вторник «Ливерпулю» не удалось, но он подобрался к этому вплотную. В последнем туре ему будет достаточно сыграть вничью. Правда, далеко не факт, что это даст какие-то преференции в смысле дальнейшего турнирного пути. Команды, которые в «фазе лиги» займут две верхние строчки, получат соперников из числа клубов с 15-го по 18-е места, а среди них вполне может оказаться один из европейских грандов.

Между тем, серьезно обострилась конкуренция среди команд, которые располагаются прямо под лидерами.

Произошло это потому, что сразу несколько успешных клубов понесли потери. Бирмингемская «Астон Вилла» на выезде уступила «Монако» (0:1), дортмундская «Боруссия» — «Болонье» (1:2). В матче, который при иных обстоятельствах был бы соблазн назвать центральным, мадридский «Атлетико» дома оказался сильнее леверкузенского «Байера» (2:1) — и обошел немецкую команду в таблице. В других встречах дня итальянская «Аталанта» дома разгромила австрийский «Штурм» (5:0), «Брюгге» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), «Црвена Звезда» в Белграде уступила ПСВ из Эйндховена (2:3), «Слован» в Братиславе проиграл «Штутгарту» (1:3).

В таблице следом за «Ливерпулем» и «Барселоной» располагаются «Атлетико» (7 матчей, 15 очков), «Аталанта» (7, 14), лондонский «Арсенал» (6, 13), «Байер» (7, 13), «Интер» (6, 13) и «Астон Вилла» (7, 13). За пределами первой восьмерки есть еще три команды, на счету которых по 13 очков: «Брест», которому в этом туре еще предстоит сыграть, а также «Монако» и «Лилль». Напряженно выглядит и граница топ-24: там располагаются сразу три топ-клуба. 22-м идет мадридский «Реал», который в среду примет «Зальцбург». 24-ю и 26-ю строчки занимают «Манчестер Сити» и ПСЖ: они в то же время проведут очную встречу.

Роман Левищев