В садах созрели цены
Стоимость яблок в России за год упала на 16–33,7%
Стоимость яблок в рознице в середине ноября 2026 года сократилась на 16%, а в оптовом звене вовсе на 33,7%. Это связано с начавшимся перепроизводством, вынуждающим аграриев продавать урожай ниже себестоимости. Из-за ввода новых садов предложение яблок в России выросло за год на 15–20%, а потребление осталось на привычном уровне. Падение рентабельности может вынудить бизнес сокращать сады.
Розничная стоимость яблок на неделе 2–8 ноября 2026 года в России составила 109,4 руб. за 1 кг, что меньше на 16% год к году, подсчитали в аналитической компании NTech. Это самое выраженное снижение среди всех позиций фруктов и овощей, входящих в регулярный мониторинг компании. Согласно Росстату, на 16 ноября 2026 года розничная цена яблок составила 137,9 руб. за 1 кг — это меньше на 9%, чем год назад.
В сети «Пятерочка» говорят о снижение полочных цен на яблоки в октябре на 10% год к году. Падение прослеживается и в оптовом сегменте. Согласно «АБ Центру», на 11 ноября 2026 года средняя стоимость яблок составила 41,7 руб. за 1 кг, потеряв за год 33,7%. В мелкооптовом сегменте, при покупке 30 кг, падение не такое выраженное — 13,8% в годовом выражении, до 100 руб. за 1 кг, на 13 ноября 2026 года. Яблоки для сидра сейчас закупаются на 20–35% дешевле, чем годом ранее, говорит президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин.
Падение цен наблюдается из-за роста урожая. В Минсельхозе РФ сообщили “Ъ”, что в промышленном сегменте в этом году, по предварительным данным, было собрано 2,1 млн тонн яблок. Год к году значение выросло на 5%. Уровень самообеспеченности в категории в министерстве оценивают в 85,5%. Аналитики «АБ Центра» в своем обзоре указывают на ощутимый рост производства.
Источник “Ъ” в одной из аграрных компаний оценивает реальный рост урожая в 15–20% за год. «На рынке возник жесткий профицит»,— убежден он.
Увеличение валового сбора в России связано с удачными погодными условиями на юге России, где расположены основные промышленные сады, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. В прошлые сезоны, напоминает он, напротив, прослеживались климатические аномалии. Одновременно в период полноценного плодоношения вступили сады, закладывавшиеся в последние десять лет. Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий говорит, что сейчас основными поставщиками яблок на рынок выступают сады, стартовавшие в 2020–2021 годах.
Возросшее предложение на рынке яблок в этом сезоне не сопровождалось пропорциональным ростом спроса, констатирует господин Недужко. Интерес к продукции, по его словам, остался на уровне прошлых лет. Именно комбинация высокого урожая с ограниченным спросом привела к снижению цен более чем на 20%, считает эксперт. Господин Недужко говорит, что возможности отложить продажу урожая у многих производителей нет. Без наличия собственных фруктохранилищ они вынуждены реализовывать продукцию во время и после массового сбора, то есть по текущим ценам.
Такая конъюнктура создает благоприятные условия для ритейлеров. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что и по мере расширения предложения стоимость продукции снижается. У сетей есть возможность выбирать поставщиков в условиях высокой конкуренции, это приводит к жестким условиям формирования ассортимента и цен, говорит Андрей Недужко.
Для бизнеса аграриев ситуация создает риски. Многие хозяйства в этом сезоне вынуждены реализовывать свое яблоко по цене ниже себестоимости, поясняет Ирина Козий. Господин Недужко также обращает внимание на снижение рентабельности садоводческих хозяйств. В перспективе, по мнению госпожи Козий, это может привести к тому, что часть хозяйств начнет сокращать садовые насаждения.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 7