В сети «Пятерочка» говорят о снижение полочных цен на яблоки в октябре на 10% год к году. Падение прослеживается и в оптовом сегменте. Согласно «АБ Центру», на 11 ноября 2026 года средняя стоимость яблок составила 41,7 руб. за 1 кг, потеряв за год 33,7%. В мелкооптовом сегменте, при покупке 30 кг, падение не такое выраженное — 13,8% в годовом выражении, до 100 руб. за 1 кг, на 13 ноября 2026 года. Яблоки для сидра сейчас закупаются на 20–35% дешевле, чем годом ранее, говорит президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин.