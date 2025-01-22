Первые в 2025 году матчи ЛЧ были сыграны вечером 21 января. Команды продолжают борьбу за play-off, где уже точно сыграют «Ливерпуль» и «Барселона». Они обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Британский клуб одержал победу над «Лиллем» (2:1), а «Барса» взяла верх над «Бенфикой» со счетом 5:4. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Antunes / Reuters Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Новый формат Лиги чемпионов превратил знакомую всем "евровесну" в "еврозиму". Еще одно изменение в том, что после новогодних праздников клубы продолжили борьбу в так называемом общем этапе. Если вдруг кто забыл, то до паузы неожиданностей было много. Например, жгли скромные французские клубы «Лилль» и «Брест», а ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити», наделали ошибок и оказались за пределами первой двадцатки. Так что к осечкам грандов болельщики привыкли, и когда «Барселона» в Лиссабоне начала пропускать один мяч за другим, казалось, нас ждет очередная сенсация.

Представьте, к 30-й минуте хозяева вели 3:1, а к 68-й — 4:2. Стоит сказать, что курьезных голов было забито немало. Например, второе взятие ворот португальского клуба произошло после того, как вратарь хозяев выбил от ворот прямо в голову Рафинье, после чего мяч срикошетил в сетку. Этот гол даже в прямой эфир не попал. А потом была огненная концовка, где «Барса» смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу на шестой добавленной минуте. Также в концовке выиграл свой матч мадридский «Атлетико». Хулиан Альварес забил мяч на 90-й минуте, и хозяева оставили не у дел немецкий «Байер» (2:1).

Так что яркого футбола хватало, как, впрочем, и проходных игр, где класс команд был несопоставим. Так что вопросы к новому формату Лиги чемпионов после каждого тура звучат все громче, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Руководители клубов говорят о том, что они ожидали больших доходов, чем получают сейчас. Хотя формат вводился именно для того, чтобы сделать участников Лиги чемпионов еще более богатыми. Более того, в play-off возможны неожиданности, потому что, если вдруг кто-то из грандов не попадет в посев, то уже на ранних стадиях возможны преждевременные финалы Лиги чемпионов, условно говоря, где сойдутся "Бавария" и "Ливерпуль".

Думаю, этот формат либо предстоит улучшать, либо что-то с ним делать, потому что пока ожидания не очень хорошие».

22 января выбрать матч для просмотра в Лиге чемпионов будет значительно проще. Во второй игровой день седьмого тура нас ждет сумасшедшая вывеска ПСЖ—«Манчестер Сити». Мало того, что общая стоимость игроков здесь тянет на €2 млрд, так еще и ошибаться команды не имеют права. Осечка сейчас вполне может оставить «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити» без play-off. Букмекеры не смогли выяснить, кто тут фаворит.

Но на фоне тех проблем, которые испытает команда Пепа Гаврдиолы, «Пари Сен-Жермен на своем поле вполне может одержать верх, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Все-таки ПСЖ, мне кажется, находится в лучшей спортивной форме. И если не обыгрывать сейчас "Манчестер Сити", то, наверное, его убрать невозможно никогда. Я сделаю такой рискованный прогноз, что победа в один или два мяча — "Пари Сен-Жермен"».

На фоне игры ПСЖ—«Мансити» остальные вывески дня выглядят, мягко говоря, блекло и даже те, где заявлены гранды. «Бавария», например, играет на выезде с «Фейеноордом», а мадридский «Реал» —дома с «Зальцбургом». Противостояния «Милан»—«Жирона», «Спарта»—«Интер» или «Арсенал»— «Динамо» (Загреб) тоже громкими не назовешь, и они, скорее всего, так и останутся в тени главной встречи, если конечно кто-то из андердогов не подарит нам громкую сенсацию.

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Владимир Осипов