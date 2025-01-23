ПСЖ переступил через «Сити»

В футбольной Лиге чемпионов завершился предпоследний, седьмой тур общего этапа. Оказавшиеся под угрозой непопадания в play-off ПСЖ и «Манчестер Сити» устроили яркое шоу в Париже, наколотив друг другу шесть голов во втором тайме. Несмотря на то, что хозяева «горели» 0:2, они в итоге вырвали победу — 4:2. И если французский клуб благодаря этому вошел в зону play-off, то английский, наоборот, ее покинул. Из других грандов выиграли также «Реал», «Арсенал», «Интер» и «Милан», а вот «Бавария» потерпела чувствительное поражение от «Фейеноорда» — 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Противостояние ПСЖ и «Манчестер Сити» было центральным событием второго игрового дня седьмого тура Лиги чемпионов, даже несмотря на неожиданно низкие позиции двух признанных грандов европейского футбола в таблице. Причем по итогам матчей, состоявшихся накануне, их положение только ухудшилось, хотя казалось, куда уж хуже: французский клуб опустился с 25-го места на 26-е, а английский — с 22-го на 24-е, очутившись на границе зоны дополнительной стадии play-off. Понятно, что в такой ситуации встреча двух закадычных друзей, коими являются главные тренеры этих команд Луис Энрике и Пеп Гвардиола, приобрела сверхпринципиальный характер. Риск, что чемпионы своих стран сенсационно не квалифицируются в следующий раунд турнира, уже был слишком велик.

Ворота ПСЖ в важнейшем матче защищал Джанлуиджи Доннарумма, а не российский голкипер Матвей Сафонов. Манчестерцы потревожили итальянца на 13-й минуте, когда Кевин Де Брёйне плотно приложился с достаточно опасной дистанции, но попал практически во вратаря. Легко Доннарумма справился и с ударом головой Эрлинга Холанна. Правда, и парижане били не лучше. В середине первого тайма Фабиану Руису представился просто шикарный момент для того, чтобы открыть счет после розыгрыша углового, однако мяч с «ленточки» вынес защитник «Сити» Йошко Гвардиол. Гости ответили острейшим прорывом Савиньо, и вот здесь Доннарумма, пожалуй, реально выручил ПСЖ. Перед свистком на перерыв хозяева все-таки забили, когда Ашраф Хакими завершил многоходовку, но чуть ранее Нуну Мендеш забрался в минимальный офсайд, и гол пришлось отменить.

На второй тайм Гвардиола выпустил Джека Грилиша вместо Савиньо, и эта замена привела к тому, что манчестерцы быстро повели 2:0. Сначала полузащитник отличился сам, подкараулив отскок после сейва Доннаруммы, а затем его передача, пусть и не без помощи соперника, дошла до Холанна, который дежурил на дальней штанге и не промахнулся. Тем не менее парижане не расклеились и так же быстро сравняли счет. У Энрике нашелся свой «джокер» — Усман Дембеле. Именно он сократил разницу, поддержав рейд в штрафную площадь Брадли Барколя и подстроившись под партнера. А потом уже Барколя здорово подстроился под мяч, отлетевший от перекладины после удара Дезире Дуэ, и добил его в сетку. Более того, ПСЖ не успокоился и полетел добивать «Сити». Неприятные моменты у ворот Эдерсона возникали один за другим. Тот же Дембеле зарядил в перекладину, а на 78-й минуте гости упустили Жуана Невеша, который головой замкнул подачу со стандарта еще одного парижского португальца Витиньи. Вот «Манчестер» уже не смог вернуться в игру и пропустил третий «португальский» гол от Гонсалу Рамуша.

ПСЖ одержал волевую победу 4:2, набрал 10 очков и зашел в зону play-off, поднявшись на 22-е место, тогда как «Сити» с восемью баллами из нее выпал и занимает сейчас 25-ю позицию.

Сюрреалистично выглядело и турнирное положение действующего победителя Лиги чемпионов «Реала», который по ходу седьмого тура отодвинули на 22-е место. Впрочем, перед мадридцами стояла довольно простая задача — обыграть дома «Ред Булл Зальцбург», одного из аутсайдеров турнира. Родриго в течение 11 минут первого тайма положил два мяча и обеспечил хозяевам победу. В обоих случаях ему ассистировал Джуд Беллингем, а особенно изящным получился его голевой пас пяткой. В дебюте второй половины Килиан Мбаппе наказал за грубую ошибку голкипера австрийского клуба Яниса Бласвиха, а вскоре его огорчил и Винисиус Жуниор. Впоследствии бразилец также оформил дубль, и «Реал» победил 5:1, позволив гостям забить лишь гол престижа. У команды Карло Анчелотти стало 12 очков, и теперь она уже на 16-й строчке.

Хорошую возможность закрепиться в первой восьмерке имели «Арсенал» и «Интер». Лондонцы принимали загребское «Динамо» и выиграли 3:0, сохранив за собой третье место с 16 очками. Миланцы гостили у пражской «Спарты» и добились минимального успеха — 1:0. У них тоже 16 баллов и четвертая позиция в турнирной таблице. «Милан» на своем поле с тем же счетом 1:0 одолел «Жирону» и с 15 очками взлетел на шестое место. Вообще сейчас в топовой восьмерке три итальянских клуба с учетом «Аталанты».

Тем временем «Брест», находившийся перед седьмым туром в восьмерке, потерпел поражение на выезде от «Шахтера» — 0:2. Таким образом, французский клуб, в чьем активе по-прежнему 13 баллов, откатился с седьмой позиции на 13-ю. На 15-е место свалилась «Бавария», неожиданно крупно проиграв в Роттердаме «Фейеноорду» — 0:3. Зато голландский коллектив, у которого теперь 13 очков, одним махом перескочил с 18-й на 11-ю строку. Немного улучшил свое положение «Селтик», взявший верх у себя в Глазго над «Янг Бойз» — 1:0. Чемпион Шотландии располагается на 18-м месте с 12 баллами.

«Спортинг» в Лейпциге уступил еще одному клубу системы «Ред Булл» — 1:2. Для весьма добротной немецкой команды, которая откровенно провалилась в нынешней Лиге чемпионов, это была только первая победа. Шансы на выход в play-off она, естественно, уже потеряла. А вот лиссабонцы после того, как взяли 10 очков в четырех матчах и в том числе разгромили «Манчестер Сити», проиграли в третий раз подряд. Безусловно, столь резкий спад в результатах «Спортинга» вызван уходом с поста главного тренера Рубена Аморима, посреди сезона возглавившего «Манчестер Юнайтед».

Александр Ильин