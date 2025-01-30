«Манчестер Сити» пошел в стыковую

В футбольной Лиге чемпионов состоялись заключительные матчи общего этапа, по итогам которых определились все участники play-off. Находившийся на грани вылета из турнира «Манчестер Сити» все-таки заскочил в последний вагон уходящего поезда, обыграв дома «Брюгге» — 3:1. Чемпион Англии занял 22-е место и тем самым квалифицировался в стыковой раунд play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Heppell / Reuters Фото: Scott Heppell / Reuters

Перед восьмым туром общего этапа Лиги чемпионов вакантными оставались шесть путевок в play-off, притом что всего борьбу за трофей продолжат 24 клуба из 36. На эти вакансии претендовали девять команд, занимавших с 19-го по 27-е место. Хотя шансы загребского «Динамо» и «Шахтера» стремились к нулю, учитывая их слабые дополнительные показатели, а также силу соперников в заключительных матчах. Главная интрига состояла в том, попадет ли в число участников play-off «Манчестер Сити», для которого обычно это представляло лишь пустую формальность. Один из лидеров европейского футбола располагался на 25-й строчке с восемью очками, и только победа выводила его в стыковой раунд турнира.

Впрочем, все было в руках, а точнее, в ногах подопечных Пепа Гвардиолы. И задача обыграть дома «Брюгге» вроде бы не выглядела очень заковыристой даже для нынешнего, весьма непредсказуемого «Сити». Тем не менее его главный тренер отнюдь не излучал уверенность перед матчем, отметив, что, конечно, хотел бы, чтобы его команда забила много мячей и все решила в первые 20 минут, но, скорее всего, этого не случится. На Гвардиолу произвела впечатление серия «Брюгге», который не проигрывал на внутренней и еврокубковой арене в 20 встречах подряд.

Первый опасный момент создал именно бельгийский клуб, когда Христос Цолис промчался по левому краю и отдал пас Шемсдину Тальби, чей удар заблокировал Йошко Гвардиол. Манчестерцы, конечно, установили контроль над мячом, но на так называемом хG или цифровом эквиваленте ожидаемых голов это не отражалось. Гол Илкая Гюндогана не в счет, так как он забил его из явного «вне игры».

А «Брюгге» периодически совершал очень неприятные вылазки на чужую половину поля, одна из которых привела к взятию ворот.

Ферран Жуджла легко «раздел» правого защитника «Сити» Матеуса Нунеса, ворвался в штрафную площадь и выложил мяч Рафаэлю Оньедике, который точно пробил в касание. Таким образом, хозяева пропустили классический гол в раздевалку и повергли в шок трибуны своей домашней арены. Причем в Загребе назревала другая сенсация, ведь «Динамо» выигрывало 1:0 после первого тайма у «Милана», в составе которого еще удалился Юнус Муса. И именно хорватский клуб в режиме реального времени выходил в play-off.

Во втором тайме «Сити» все-таки проснулся. Правда, для начала Джон Стоунз упустил верный момент, но на 53-й минуте Матео Ковачич пустился в сольный проход от центрального круга до штрафной «Брюгге» и завершил его ударом в нижний угол. Гости в ответ провели несколько острых атак, и голкипер Эдерсон спас манчестерцев, когда один на один с ним вывалился Ханс Ванакен. А еще очень опасно бил Цолис, но мяч опять влетел в бельгийские ворота. Защитник Гвардиол вскрыл оборонительные порядки соперника, а Хоэль Ордоньес, пытаясь прервать его прострел, залепил автогол. Однако напряжение снял только Савиньо на 77-й минуте. Бразилец отличился с передачи Стоунза, после чего хозяева уже уверенно довели матч до победы 3:1. «Сити» закончил общий этап с 11 очками и на 22-м месте, пусть и на нервах, но пробившись в стыки. В то же время и «Брюгге» все-таки зацепился за play-off, финишировав с 11 баллами на пограничной 24-й позиции.

Помимо «Манчестера» в подвешенном состоянии пребывал еще один гранд — «Пари Сен-Жермен».

К тому же сильнейший клуб Франции встречался со своим прямым конкурентом за путевку в play-off — «Штутгартом», да еще на его поле. Другое дело, что обе команды устраивала ничья, поэтому многие эксперты не сомневались, что они технично ее и сгоняют. Но парижане очень быстро открыли счет, использовав стандартное положение. У Дезире Дуэ получилась хитрая скидка от ближней штанги на дальнюю после подачи углового, и Брадли Баркола занес мяч в сетку. Вскоре тот же Баркола убежал в контратаку, балансируя на тонкой грани офсайда, и навел на пустые ворота Усмана Дембеле, который потом оформил дубль. После перерыва нападающий ПСЖ сделал и хет-трик, а немецкий клуб лишь подсластил горечь поражения — 1:4, которое оставило его за бортом play-off.

Среди тех, кто не гарантировал себе участие в play-off, были также два представителя Португалии. Резко сдавший в Лиге чемпионов после ухода главного тренера Рубена Аморима «Спортинг» принимал уже не имевшую турнирной мотивации «Болонью» и добился ничьей 1:1, а «Бенфика» победила в Турине «Ювентус» — 2:0. Лишним в итоге оказалось «Динамо», даже несмотря на то что взяло верх над «Миланом» — 2:1. Из четырех команд с 11 очками у подопечных Фабио Каннаваро худшая разница голов — минус семь.

ПСВ тоже попал в стыковой раунд.

На финише общего этапа он столкнулся с лидером турнира «Ливерпулем», который шел на стопроцентный результат. Но английский клуб выставил в Эйндховене второй состав и уступил 2:3. Его осечкой вполне могла воспользоваться «Барселона» и перехватить лидерство. В домашней встрече с «Аталантой» каталонцы дважды вырывались вперед и все же не дожали ее, сыграв вничью 2:2. «Ливерпуль» с 21 очком сохранил за собой первую позицию, а «Барса» с 19 баллами стала второй.

С третьего по восьмое место заняли «Арсенал» (19 очков), «Интер» (19), «Атлетико» (18), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16), которые также завоевали прямые путевки в 1/8 финала. Миланцы напоследок крупно обыграли «Монако» россиянина Александра Головина — 3:0. Стоит отметить и разгром, который «Лилль» учинил «Фейеноорду» — 6:1. В отличие от этого достаточно скромного французского клуба такие гранды, как мадридский «Реал» или «Бавария», не говоря уже о тех же ПСЖ и «Сити», не смогли избежать дополнительного раунда play-off.

В стыках выступят «Аталанта» (15 очков), «Боруссия» (15), «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), ПСВ (14), ПСЖ (13), «Бенфика» (13), «Монако» (13), «Брест» (13), «Фейеноорд» (13), «Ювентус» (12), «Селтик» (12), «Манчестер Сити» (11), «Спортинг» (11) и «Брюгге (11). Первые восемь команд будут посеяны при жеребьевке, которая состоится в ближайшую пятницу, и в качестве бонуса проведут ответные стыковые матчи дома.

Александр Ильин