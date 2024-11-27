«Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы»

В думе Ревды прошло очередное заседание, на нем депутаты успели принять отставку спикера Андрея Мокрецова, проголосовать за нового председателя думы Вениамина Тарова и одобрить поправки в устав, которые не могли принять пять заседаний подряд. По мнению политтехнолога, оппозиционные депутаты, выступающие против поправок, усилили свои позиции и в дальнейшем могут влиять и на выборы главы города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

В начале заседания думы Ревды (Свердловская область) депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Юрий Оносов попросил внести в повестку заседания, где уже значилось изменение устава, еще два вопроса — о досрочном прекращении полномочий председателя думы и об избрании председателя думы городского округа Ревда. Проект повестки приняли большинством голосов, следует из видеотрансляции издания «Ревдинский рабочий». С этого момента стало понятно, что это заседание будет отличаться от пяти предыдущих, на которых поправки принять никак не могли.

Депутаты оппозиционных партий блокировали принятие поправок в устав недостижением кворума — не являлись на заседания и воздерживались от голосования. На прошлом заседании думы спикер выдвинул предложение о собственной отставке, но его не поддержали, заявив, что смена председателя не является основным требованием, устав вновь не был принят. Прокуратура сообщила, что направит исковые требования к думе в суд.

Следом был поднят вопрос об обновлении устава. Проект поддержали 15 человек, еще один был «против» — решение принято.

«Спасибо за данное решение. Мы очень долго к нему шли»,— со вздохом сказал спикер Андрей Мокрецов.

Следом он объявил, что написал заявление об отставке с должности председателя думы городского округа и слово взял депутат от КПРФ Сергей Воронов, объявив, что слагает депутатские полномочия. Он пояснил, что такое решение принял «в связи с тем, что происходит в думе, из-за острых политических разногласий». Место председателя для проведения заседания занял зампред Максим Лапушкин.

«Мое решение осознанное, огромное спасибо за совместную работу, я прошу это решение поддержать»,— сказал Андрей Мокрецов.

Решение об отставке спикера поддержали 15 депутатов, двое высказались против, и решение на этот раз было принято.

Депутат Максим Лапушкин объявил, что следом рассмотрят вопрос об избрании нового председателя. В зале началось замешательство, сотрудники аппарата занялись подготовкой документов, депутаты объясняли своим коллегам, как должна проходить процедура, а уже экс-спикер Андрей Мокрецов пояснял Максиму Лапушкину, как необходимо проводить заседание дальше.

На роль председателя свои кандидатуры выдвинули Вениамин Таров (СРЗП) и Юрий Оносов (СРЗП). Сергей Воронов предложил в качестве кандидата Льва Фейгельмана (ЕР), но тот взял самоотвод от участия в конкурсе. Следом депутаты заслушали рассказы кандидатов о себе. Вениамин Таров рассказал, что получил юридическое образование, работал юристом, а сейчас официально не трудоустроен и занимается депутатской деятельностью.

«Сейчас сложилась сложная ситуация, я бы хотел нашу думу консолидировать»,— сказал он.

Второй кандидат Юрий Оносов отметил, что в работе думы необходим компромисс, «чтобы работали как единый организм».

Он подчеркнул, что фракция «Справедливой России» вне зависимости от выбранного председателя внесет «ряд социальных инициатив».

По итогам голосования за Вениамина Тарова проголосовали 13 человек, еще один поддержал кандидатуру Юрия Оносова, четыре бюллетеня были признаны недействительными. Господин Таров был избран председателем думы, депутаты перешли к рассмотрению исполнения бюджета.

«В любом случае депутатов от партии "Единая Россия" больше, чем нас»,— сказал новоизбранный председатель Вениамин Таров корреспонденту «Ъ-Урал». Он сообщил, что свою работу планирует начать с изменений в план работы думы — текущий кажется ему «довольно скудным». По его словам, принятие устава решено было поддержать не из-за отставки спикера, а чтобы спасти город от проблем с финансированием и продолжать работу думы дальше.

«Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы»,— сказал он.

Андрей Мокрецов отметил, что главное, чтобы новый председатель соблюдал интересы жителей городского округа, это будет видно по его работе в дальнейшем. «Дума проголосовала за изменения, кому и какие сложные решения для этого пришлось принять, это уже история, надо смотреть в будущее»,— заявил он в разговоре с «Ъ-Урал». Сейчас дума будет обращаться в минюст Свердловской области для регистрации принятых изменений в устав с надеждой, что их одобрят в этом году.

Стороны отказались комментировать, были ли договоренности между ними перед заседанием, указав только, что обсуждали друг с другом решение. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что на достижение договоренностей между депутатами мог повлиять председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и руководитель фракции партии в Госдуме Андрей Кузнецов.

Заместитель председателя думы Максим Лапушкин выразил сомнение в том, что новый председатель действительно повлияет на тарифы ЖКХ, о чем заявлялось на предыдущем заседании. По его мнению, такие требования были лишь средством влияния на общественное мнение, а причиной вступления в должность спикера «могли стать личные амбиции».

Политтехнолог Александр Ханин сказал, что не помнит подобной ситуации в других муниципалитетах области, а смена спикера на представителя «Справедливой России» — безусловное усиление влияния партии.

«Удивительно, насколько они растеряны этой ситуацией, что проголосовали за представителя другой партии. По сути, это кризис административного управления»,— сказал он.

Требования снизить тарифы ЖКХ господин Ханин назвал популистскими. По мнению политтехнолога, к разрешению ситуации депутатов скорее подтолкнула угроза иска прокуратуры. Он отметил, что депутаты оппозиционных партий могут использовать метод срыва заседаний и в дальнейшем, в том числе влиять на выборах главы города.

Анна Капустина