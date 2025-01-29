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Спикер думы Ревды призвал депутатов от «Единой России» уйти в отставку

Председатель думы Ревды (Свердловская область) Вениамин Таров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду; СРЗП») призвал депутатов от «Единой России» (ЕР) сложить полномочия по собственному желанию. Спикер отметил, что ранее представители партии заявили о намерении прекратить полномочия действующей думы. Господин Таров озвучил инициативу в видеообращении депутатам от ЕР, опубликованном в сообществе «Инцидент.Ревда» во «ВКонтакте».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пускай пишут заявления и слагают свои полномочия по собственному желанию, у меня на руках есть чистые бланки, хватит на всех. Приходите, пишите заявления, я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены»,— сказал председатель. Спикер призвал депутатов от ЕР, принявших решение об отставке, не баллотироваться в новый состав думы. «Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию»,— подчеркнул он.

По словам Вениамина Тарова, депутаты от СРЗП и КПРФ в думе Ревды голосовали против поднятия тарифов и выступали против реконструкции площади Ленина. «Мы будем голосовать против роспуска думы»,— отметил он.

Вопрос о роспуске думы Ревды был рассмотрен думской комиссией по МСУ 27 января, он будет вынесен на рассмотрение депутатов 29 января. Как рассказал «Ъ-Урал» депутат от ЕР Андрей Мокрецов, решение связно с деятельностью Вениамина Тарова. «Человек, который должен соблюдать регламент, делает все, чтобы его нарушать. Человек, который должен принимать бюджет делать все для того, чтобы город попал на штрафные санкции»,— пояснил он.

В думе Ревды 10 депутатов представляют ЕР, четыре — КПРФ, трое — СРЗП.

Напомним, в ноябре 2024 года в думе Ревды сменили председателя — заявление об отставке подал Андрей Мокрецов, новым спикером стал Вениамин Таров. До этого депутаты КПРФ и СРЗП пять заседаний подряд блокировали поправки о переименовании Ревды из городского округа в муниципальный. Одним из условий принятия решения стала смена спикера.

Подробнее о конфликте в ревдинской думе — в материале «Лучше худое соглашение, чем хороший роспуск думы».

Василий Алексеев

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