Bloomberg: ЕС планирует отключить от SWIFT еще 15 российских банков

Евросоюз (ЕC) в рамках разрабатываемого 16-го пакета антироссийских санкций может отключить еще около 15 банков от системы международных платежей SWIFT, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, также планируется ввести меры против более чем 70 судов «теневого» флота, участвующих в перевозке российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Помимо этого рассматривается поэтапный запрет на импорт российского алюминия. На алюминий из России приходится 8% общего объема европейского импорта. При этом агентство уточняет, что ЕС может не принять обсуждаемые ограничения, потому что Венгрия все больше сопротивляется дополнительным санкциям.

По данным на сентябрь 2024 года, более 200 российских банков остаются подключенными к SWIFT. В 2014 году Центробанк создал российский аналог SWIFT для минимизации влияния санкций, США грозили санкциями за его использование. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что SWIFT «надо убить просто-напросто», ведь найти ему замену легко.

О санкциях против российских банков — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».