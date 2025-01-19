Глава ВТБ Костин: SWIFT надо просто-напросто убить

Президент-председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что заменить SWIFT — это очень простое решение. По его мнению, отказаться от международной платежной системы можно на административном уровне, прибегнув лишь к небольшим технологическим решениям и соглашению между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«SWIFT надо убить просто-напросто. В хорошем смысле. Отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам. Главное, что это настолько просто решить! Это чисто административное решение, договоренность двух сторон и немножко технологических решений»,— сказал господин Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину, рассказывая о планах создания российско-иранской системы взаиморасчетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Иран работают над сопряжением платежных систем. Также, по словам главы государства, страны практически полностью перешли на взаиморасчеты в национальных валютах. Соглашение, позволяющее упростить финансовые и банковские операции между РФ и Ираном представители центральных банков двух стран подписали в 2023 году.