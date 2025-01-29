Bloomberg: в 16-м пакете санкций ЕС пропишут квоты на алюминий из РФ на год

В 16-м пакете антироссийских санкций, который сейчас обсуждается властями ЕС, планируется прописать поэтапный запрет на импорт российского алюминия, отключение от SWIFT еще около 15 банков, введение ограничений против еще более чем для 70 судов «теневого флота», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Что касается запрета на импорт алюминия, то, по данным агентства, прежде чем он вступит в силу, европейским компаниям разрешат импортировать этот металл из России в течение года по системе квот. Агентство отмечает, что детали инициативы могут быть скорректированы, а затем будут официально представлены представителям ЕС.

По данным UN Comtrade, за первые десять месяцев 2024 года страны Евросоюза закупили в России примерно 130 тыс. т необработанного алюминия — это 6% от общего объема в 2,2 млн т от всего импортированного алюминия в ЕС. За тот же период в 2023 и 2022 годах этот показатель составил примерно 11% и 19%. Власти ЕС планируют принять 16-й пакет санкций к 24 февраля 2025 года.

Подробнее об ограничениях на российский алюминий — в материале «Ъ» «Европа против российского проката».