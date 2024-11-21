Минфин США пригрозил санкциями за использование российского аналога SWIFT

Офис по контролю над активами (OFAC) США, входящий в Минфин, предупредил иностранные финансовые учреждения о рисках санкций за участие в российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Российский аналог SWIFT был создан Банком России в 2014 году для минимизации влияния санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

«OFAC рассматривает присоединение к СПФС после публикации этого предупреждения как красный флаг и готово более агрессивно преследовать иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают такие действия»,— говорится в заявлении ведомства. OFAC также предупредил, что банки должны быть осторожны с рисками, связанными с уже присоединившимися к СПФС финансовыми учреждениями.

Сегодня Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка, а также БКС-банка, банка «Центрокредит» и еще несколько десятков кредитных организаций. Попадание Газпромбанка в SDN-List фактически исключит банк из банковской системы США, запретит его торговлю с американцами и заморозит его американские активы. С весны 2022 года, согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами.

Подробнее о ситуации с Газпромбанком — в материале «Ъ».