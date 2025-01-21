Трамп рассказал, когда начнут действовать пошлины на товары из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Со слов самого господина Трампа, они могут начать действовать уже с 1 февраля.

Во время подписания первых президентских указов в Белом доме журналисты спросили Дональда Трампа, когда он планирует ввести пошлины. «Я думаю, 1 февраля»,— ответил он (цитата по ТАСС).

Впервые о намерении ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики Дональд Трамп заявил еще до официального вступления в должность — в ноябре 2024 года. Одним из ключевых условий, при котором эти меры приняты не будут, господин Трамп назвал остановку нелегальной миграции в США. Власти Канады и Мексики уже анонсировали подготовку встречных ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».