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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал одним из первых своих указов после инаугурации ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. По его словам, у этих стран есть все возможности для решения проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Кроме того, он заявил, что введет дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая из-за контрабанды в США запрещенных веществ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: File Photo, Reuters

Дональд Трамп

Фото: File Photo, Reuters

«Все знают, что тысячи людей попадают в США из Мексики и Канады, что приводит к преступности и наркотрафику. 20 января я подпишу все необходимые документы для введения этих тарифов»,— написал господин Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, избранный президент США анонсировал намерение взимать дополнительные пошлины с Китая из-за неэффективности мер борьбы Пекина с поставками наркотиков в Соединенные Штаты. Политик отметил, что, несмотря на многочисленные переговоры и обещания китайской стороны активнее применять смертную казнь по отношению к торговцам наркотиками, ситуация не изменилась.

В 2023 году центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о значительном росте смертности от передозировки фентанилом. С 2016 по 2021 год уровень смертности вырос почти в четыре раза, что свидетельствует о масштабной опиоидной эпидемии в стране, ежегодно уносящей около 100 тыс. жизней американцев.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Сан-Франциско объявили о возобновлении сотрудничества стран в борьбе с наркотрафиком. Стороны договорились сократить поток фентанила и синтетических наркотиков, но Дональд Трамп считает эти меры недостаточными.

О возможных планах избранного президента США — в материале «Ъ» «Завтра была торговая война».

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