Гостеприимству не хватает номеров

Несмотря на спрос на гостиничные услуги, ввод новых отелей в Москве по итогам 2025 года может сократиться почти на 12%. В основном будут сдаваться в эксплуатацию объекты, которые должны были принять первых туристов еще несколько лет назад, но их запуск затянулся. Впрочем, недостающий объем гостиничных номеров будет замещен сервисными апарт-отелями, где по итогам этого года число номеров увеличится почти в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers, по итогам 2025 года в Москве может быть введено 690 новых гостиничных номеров, это на 11,8% меньше год к году. При этом турпоток в город только растет. На прошедшие новогодние праздники в Москве побывало 7 млн туристов, а загруженность гостиниц категорий три и четыре звезды в эти дни превысила 90% (см. “Ъ” от 10 января).

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Замедление в 2025 году ввода новых номеров в российской столице связано с чередой факторов, оказавших значительное влияние на индустрию с 2020 года, отмечает руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. По его словам, вначале из-за пандемии, потом из-за геополитического конфликта на Украине, спровоцировавшего уход из России ряда иностранных отельных операторов, многие проекты были отменены или приостановлены.

Гостиничный рынок в этом году будет развиваться за счет сервисных апартаментов: объем ввода таких объектов увеличится почти в пять раз год к году, до 635 номеров, говорят в Nikoliers.

Интерес девелоперов к этому сегменту обусловлен высокой доходностью и более быстрыми сроками окупаемости, чем гостиниц, поясняет управляющий партнер консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его данным, апарт-отель окупится примерно за 12–15 лет, в то время как гостиничный объект имеет сроки 22–26 лет. Сейчас этот период может быть и больше, учитывая рост стоимости строительства и дефицит рабочей силы, добавляет гендиректор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов.

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В проекты апарт-отелей можно привлечь финансирование за счет частных лиц, которые выкупают площади для дальнейшей сдачи, в то время как классические гостиницы реализуются полностью за счет девелопера, говорит председатель правления Межрегиональной ассоциации апарт-отелей Николай Антонов. Номера в сервисных апартаментах позволяют инвесторам получать стабильный пассивный доход от 8% до 12% годовых против 3% при сдаче в аренду квартиры, утверждает заместитель гендиректора сети апарт-отелей Ye`s Антон Агапов.

По мнению экспертов, введенный мэрией Москвы мораторий на строительство в городе новых апартаментов (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года) может оказать лишь косвенное влияние на туристический рынок.

По словам Николая Антонова, мораторий не затрагивает тех девелоперов, которые всегда занимались строительством именно сервисных апартаментов.

Такие проекты все чаще приобретают статус объектов гостиничного типа, позволяя застройщикам соблюдать установленные ограничения, добавляет Олег Германенко.

В будущем динамика открытия новых гостиниц может быть поддержана льготным кредитованием и субсидированием в рамках нацпроекта по развитию туризма, считают в CORE.XP. По подсчетам Олега Германенко, в Москве объем нового предложения сервисных апартаментов в 2026 году превысит значения этого года, это связано с выводом на рынок нескольких крупных проектов.

София Мешкова