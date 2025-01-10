Праздник столичествует

В период новогодних праздников количество туристических поездок по России и за рубеж увеличилось на 10–15% год к году. Динамика продиктована органическим ростом рынка и восстановлением международного авиасообщения. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, на которую пришлось более 20% таких поездок. 40% выездного потока в страны дальнего зарубежья сформировали Таиланд, ОАЭ и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Число поездок по России в период с 30 декабря по 8 января выросло на 14% год к году, подсчитали в «МТС Travel» на базе big data МТС. Путешествий в страны дальнего зарубежья, по подсчетам аналитиков, стало больше на 3%. Согласно оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в период высокого спроса, с 24 декабря по 13 января, за границу с туристическими целями отправятся около 600 тыс. россиян. Год к году показатель вырастет на 10–15%, считает он.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что спрос на размещение в отелях и апартаментах на даты каникул в целом год к году вырос на 40%.

Доля внутренних направлений в структуре продаж сервиса составила 96%, сократившись на два процентных пункта год к году. Схожую тенденцию заметили в OneTwoTrip: доля зарубежных стран выросла с 29% до 31%. Количество проданных организованных туров на новогодние каникулы по всем направлениям выросло на 4% год к году, отмечают в Travelata.ru.

Число поездок по стране в период каникул увеличилось в рамках органического роста рынка внутреннего туризма, констатирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Динамика на период праздников, по его словам, традиционно немного лучше, чем по году в целом: этот период ассоциируется у потребителей с путешествиями. Наиболее востребованным направлением для поездок по России с 30 декабря по 8 января стала Москва. Согласно Travelline (крупная платформа управления гостиничными бронированиями), город сформировал 20,1% всех гостиничных продаж. Год к году показатель увеличился на 0,5 процентного пункта. Средняя стоимость ночи выросла на 27%, до 9,6 тыс. руб.

В «МТС Travel» подсчитали, что на Москву пришлось 23% от общего объема поездок по стране на праздники.

Размещение в гостиницах Краснодарского края было в среднем на 25% дороже, чем годом ранее, 10,3 тыс. руб. за ночь, отмечают в Travelline. Регион сформировал 14,8% бронирований. Доля Санкт-Петербурга — 12,1%, а тариф здесь год к году прибавил 16%, до 8,3 тыс. руб. за ночь. Самый выраженный прирост стоимости размещения показал Крым — на 36% год к году, до 10,3 тыс. руб. На регион пришлось 2,1% бронирований на праздники.

Заметный рост турпотока, на 20–40% год к году, согласно «МТС Travel», показали Красноярский край, Иркутская, Самарская, Свердловская, Новосибирская, Кировская области. Позитивный тренд объясняется ростом числа прибытий из близлежащих регионов: 49% поездок по стране в целом на праздниках пришлись на путешествия в соседние субъекты.

Интерес к зарубежным направлениям, по словам Дмитрия Горина, рос весь 2024 год за счет расширения международного авиасообщения. Новогодние праздники не стали исключением, отмечает он.

Согласно «МТС Travel», самым востребованным заграничным направлением на праздники стал Таиланд, сформировавший 15% потока в страны дальнего зарубежья.

Следом идут ОАЭ (доля 14%), Китай (11%), Турция (10%), Египет (9%), Италия и Франция — по 3%. Быстрее всего в динамике год к году росли страны Азии и Ближнего Востока. Число поездок во Вьетнам увеличилось на 66% год к году, в Катар — на 60%, в Малайзию — на 59%, Китай — на 39%.

Ночь в отелях за рубежом на каникулах в среднем обходилась туристам в 13,8 тыс. руб., год к году показатель вырос на 10%, отмечают в «Островке». Помимо азиатских стран, аналитики сервиса заметили рост интереса к путешествиям в Венгрию, Грузию и Узбекистан — на 19–31% год к году. Самым популярным направлением у организованных туристов на праздники стал Египет. Согласно Travelata.ru, страна сформировала 28% бронирований, на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Средняя стоимость проданного тура составила 231,7 тыс. руб., прибавив 22,1% год к году.

Александра Мерцалова