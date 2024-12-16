Туристов расселяют по квартирам

Развитие внутреннего туризма и сдержанный ввод новых качественных гостиниц стимулируют рынок краткосрочной аренды жилья. Объем его предложения на крупных платформах за год вырос на 60%, существенно превысив темпы отельного сегмента. Апартаменты туристам часто сдают инвесторы, купившие жилье в период действия льготной ипотеки. Сдержать их активность в будущем может регулирование этого рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество апартаментов, представленных на витринах онлайн-тревел-сервисов, за год выросло на 60%, подсчитали в совместном исследовании Bronevik.com, МТС Travel и RealtyCalendar. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов говорит, что число объявлений о посуточной аренде квартир на платформе за год увеличилось на 65%, домов — на 63%. Годом ранее динамика была менее выраженная — 25–30%, хотя и происходила под давлением переноса предложения с зарубежных площадок, замечает он.

В «Островке» отмечают, что предложение частного жилья за год выросло на 67%. Для отелей категории «пять звезд» динамика составила 9%, «четыре звезды» — 7%, для «трех звезд» изменений нет. На апартаменты, квартиры и дома приходится 71% зарегистрированных российских объектов, уточнили в компании. В «Яндекс Путешествиях» заметили двукратный прирост. В «Авито Путешествиях» предложение жилья для краткосрочной аренды за год увеличилось на 16%.

Алексей Попов замечает, что число поездок по стране растет быстрее емкости гостиничного рынка. Недостаток средств размещения будет стимулировать развитие этого сегмента еще несколько лет, считает он. Из-за высокого инвестиционного порога и растущей стоимости заемных средств консультанты ранее прогнозировали, что объем ввода качественных гостиниц будет оставаться невысоким до 2027 года (см. “Ъ” 28 октября). Руководитель «Авито Путешествий» Артем Кромочкин замечает, что интерес растет в том числе к поездкам в малые города, где не всегда есть большие отели. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее указывал, что число поездок по России в этом году увеличится на 9,5%, до 92 млн.

Руководитель отельного направления сервиса OneTwoTrip Денис Дроздовский замечает, что сами агрегаторы также активнее работают с собственниками: они стали сотрудничать не только с юрлицами, но и с ИП, самозанятыми и даже физлицами. Важным фактором роста он считает госпрограммы, стимулировавшие приобретение недвижимости. Алексей Попов говорит, что на рынке посуточной аренды чаще всего начинают работать именно «новые арендодатели»: инвесторы, купившие жилье в новостройках в период массовой льготной ипотеки. Доходность этого бизнеса выше, чем в долгосрочном сегменте, считает он.

В Bronevik.com самый высокий прирост предложения апартаментов в этом году отмечают в Ростове-на-Дону — в 2,1 раза. В Нижнем Новгороде рост на 99%, в Калининграде — на 85%. В числе лидеров по увеличению предложения Ростовскую область выделяют и в «ЦИАН.Аналитике», добавляя к ней Новосибирскую и Свердловскую. В OneTwoTrip заметили выраженный прирост туристического жилья в Рязани — на 49% за год, на Сахалине — на 40% и в Дагестане — на 38%. В «Авито Путешествиях» динамику в 29% показала Северная Осетия, 28% — Приморский край.

В «Островке» отмечают, что дома и апартаменты за истекший период 2024 года сформировали 22% от общего объема бронирования размещения, год к году значение выросло на четыре процентных пункта. Но в некоторых регионах показатель выше. Например, в Калининградской области эту форму размещения выбирали 57% гостей, в Татарстане — 44%, в Башкортостане и Тюменской области — по 39%. Самый сильный рост спроса на апартаменты и дома зафиксирован в Кабардино-Балкарии — на 86% год к году.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин рассчитывает, что предложение жилья в краткосрочную аренду вырастет в следующем году еще на 10–15%. Это приоритетный вариант сдачи для многих собственников, считает он. Сдерживающим фактором, по мнению Алексея Попова, может стать ужесточение регулирования рынка туристического жилья. Обсуждаются различные идеи, в том числе необходимость получения разрешения соседей, замечает он. Но господин Дроздовский предполагает, что даже в этом случае сократиться объем предложения жилья в краткосрочную аренду может лишь в крупных городах. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что для создания цивилизованного рынка необходимо регулирование, которое устраивало бы всех его участников: арендаторов, арендодателей и агрегаторов.

Александра Мерцалова