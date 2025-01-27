Колумбия недолго сопротивлялась

В США начались массовые рейды по поимке нелегальных мигрантов. За неделю после инаугурации президента Дональда Трампа Иммиграционная и таможенная полиция США задержала более 2,5 тыс. нелегалов, из которых почти 1 тыс. человек — только за 26 января. Сколько за этот период было депортировано, неизвестно. Но первые же попытки республиканской администрации оперативно выслать из Штатов пойманных нелегалов чуть было не обернулись торговой войной. Колумбия запретила самолетам ВВС США с мигрантами на борту приземляться в стране, за что получила от Вашингтона введение 25-процентных пошлин на свой экспорт и прочие штрафные меры и была вынуждена сдаться. Все это заняло всего несколько часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За неделю после инаугурации президента США Иммиграционная и таможенная полиция США задержала более 2,5 тыс. нелегалов, депортация которых на родину уже началась

Фото: Gregory Bull / AP За неделю после инаугурации президента США Иммиграционная и таможенная полиция США задержала более 2,5 тыс. нелегалов, депортация которых на родину уже началась

Фото: Gregory Bull / AP

За одну только неделю после инаугурации Дональд Трамп сделал уже много всего, чтобы коренным образом поменять жизнь в Америке. Флагманом же нового курса и его наиболее ярким проявлением стала борьба с нелегальной миграцией, которая, согласно обещаниям 47-го главы Белого дома, должна вылиться в «самую масштабную депортацию в истории».

На пути реализации этого плана перед Дональдом Трампом стоит множество препятствий — от нехватки финансирования и численного состава сотрудников в соответствующих госслужбах до нежелания ряда стран—«поставщиков» нелегалов принимать обратно своих граждан. Воскресенье, 26 января, показало, что последнее обстоятельство может оказаться существенным. В то же время господин Трамп доказал, что способен его преодолевать.

Так, США попытались депортировать на самолетах ВВС отловленных нелегальных мигрантов из Колумбии, но тут же натолкнулись на сопротивление Боготы.

Президент страны Густаво Петро — политик левого толка, не испытывающий никаких симпатий к господину Трампу, публично заявил об отказе Колумбии разрешить посадку двух военно-транспортных самолетов США с нелегалами.

Господин Петро отметил: республика в целом готова принять своих граждан обратно, но на гражданских лайнерах, а также после того, как американские власти начнут относиться к мигрантам «с уважением, соблюдая их достоинство».

Реакция Дональда Трампа оказалась совсем не такой, на какую, видимо, рассчитывал Густаво Петро. В своей соцсети Truth Social американский лидер написал, что распорядился ввести против Колумбии 25-процентные пошлины на весь ее экспорт в США, запретить ее руководству въезд в Штаты и усилить таможенные и пограничные проверки всех граждан этого государства.

Кроме того, он пригрозил ввести ограничения против банковского и финансового секторов Колумбии и предупредил: через неделю пошлины на ее товары взлетят до 50%.

Учитывая, что одного лишь кофе Колумбия экспортирует в США на $2 млрд в год, а кроме него — нефть, бананы, авокадо, цветы и другие товары, потери для латиноамериканской республики могли быть существенными.

Густаво Петро поначалу решил биться до конца и объявил, что Колумбия введет ответные 25-процентные пошлины на американские товары. Однако долго сопротивляться господин Петро не смог. Уже очень скоро Белый дом и глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо почти синхронно объявили, что кризис урегулирован.

«Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иностранцев из Колумбии, возвращаемых из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и проволочек»,— сообщила пресс-служба американской администрации.

В свою очередь, господин Мурильо заявил, что Вашингтон и Богота преодолели «тупик», а его страна готова «принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия». По его словам, за своими гражданами власти даже намерены отправить президентский борт, чтобы тех не перевозили на военно-транспортных самолетах.

В Белом доме среди прочего заявили, что произошедшие события «ясно показывают, что Америку снова уважают».

Там также выразили надежду, что, посмотрев на колумбийский кризис, остальные страны предпочтут сотрудничать с США и принимать своих граждан.

В пылу дипломатического скандала американская администрация совершила досадную орфографическую ошибку, став мишенью для шуток. В одном из пресс-релизов Белого дома от 26 января (затем удаленного) страна Колумбия (Colombia) была названа «Коламбия» (Columbia). В связи с этим над командой господина Трампа начали подтрунивать: уж не собирался ли 47-й президент США ввести санкции против Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) и не от американской ли столицы — Вашингтон, округ Колумбия (Washington, District of Columbia) — республиканец требовал принять отловленных нелегалов.

Так или иначе, в случае с Колумбией угрозы Дональда Трампа сработали, но будет ли так с другими странами, вопрос открытый.

Например, один из главных «экспортеров» нелегалов — Венесуэла — традиционно отказывается принимать обратно своих граждан. А учитывая состояние отношений Вашингтона и Каракаса, приземление военно-транспортных самолетов США на венесуэльской территории трудно себе представить. Однако Гватемала и Сальвадор уже принимают самолеты ВВС США, возвращающие на родину пойманных нелегалов.

Тем временем Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) развернула масштабные рейды по всей стране. Показательный отлов происходит не только в республиканских штатах — например, в Техасе и Флориде, где местные власти охотно сотрудничают с Белым домом, но и в демократических. Волна рейдов прокатилась в том числе по Нью-Йорку, Калифорнии и Иллинойсу. Крупнейший город последнего — Чикаго — и вовсе стал символом сосредоточения депортационных усилий новых федеральных властей. Судя по всему, Дональд Трамп и его команда намерены особо красочно отлавливать нелегалов в «городах-убежищах» — демократических мегаполисах, настроенных скорее на защиту мигрантов, нежели на их отлов.

ICE 26 января отчиталась: с момента инаугурации Дональда Трампа (20-го числа) сотрудники иммиграционной полиции отловили 2681 мигранта, из которых 956 — в воскресенье, что на данный момент стало рекордом.

При этом сколько из них были депортированы, власти не сообщили. Примечательно, что при президенте Джо Байдене США ежедневно в среднем депортировали 311 мигрантов — преимущественно тех, кто совершал преступления.

Между тем агентство Bloomberg, опросив финансистов и экономистов, пришло к выводу, что реализация обещания Дональда Трампа депортировать из США около 11 млн человек станет мощнейшим ударом для американской экономики — страна может потерять до 8% ВВП. Специалисты предупреждают: негативное влияние на экономику рискует оказаться сравнимым с тем, что произошло во время пандемии коронавируса.

Впрочем, эксперты призывают не торопиться с выводами. Во-первых, администрация может довольствоваться созданием видимости массовых депортаций. Во-вторых, через 20 месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, к которым республиканцы не могут себе позволить столь жестко уронить экономику.

Алексей Забродин