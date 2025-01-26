Дональд Трамп ответил Колумбии на отказ принимать депортационные рейсы из США

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут масштабные санкции в отношении Колумбии, а также обложат пошлинами все поставляемые в США колумбийские товары. Об этом сообщает Reuters. Так президент США отреагировал на сегодняшний отказ колумбийских властей дать разрешение на посадку двух военных самолетов с депортированными из США нелегальными мигрантами из Колумбии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Этот приказ был отдан колумбийским президентом-социалистом Густаво Петро, который уже очень непопулярен у своего народа»,— написал господин Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он добавил, что решение президента Колумбии «подрывает национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов». Поэтому президент США счел, что необходимо прямо сейчас ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии, а через неделю поднять их до 50%. При этом все товары из Колумбии, как указывает господин Трамп, будут подвергаться «усиленным проверкам» на границе. Кроме того, всем колумбийским чиновникам, а также «всем союзникам и сторонникам» будет запрещен въезд в США и у них немедленно будут отозваны визы. «И эти меры — только начало,— заявил господин Трамп.— Мы не позволим правительству Колумбии нарушать свои юридические обязательства в отношении приема и возвращения преступников, которых они выпихнули в Соединенные Штаты!»

Отказываясь сегодня принимать американские военные самолеты с депортированными из США колумбийцами, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что «мигрант не преступник и заслуживает достойного обращения, как человек». Господин Петро отметил, что они готовы принимать гражданские самолеты с депортированными мигрантами. Ранее принимать депортационные рейсы из США отказалась Мексика.

Как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».

Алена Миклашевская