Каракас должен быть разрушен
США и оппозиция усиливают давление на президента Мадуро, требуя его отставки
Администрация США разрабатывает новую стратегию давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов 28 июля, чтобы добиться «возвращения страны на путь демократии». Об этом заявили в Белом доме и Госдепартаменте США. При этом там опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон ведет тайные переговоры с президентом Мадуро о его добровольном уходе в обмен на снятие с него выдвинутых ранее Минюстом США обвинений в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике». На этом фоне лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан вновь выйти на протесты.
Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо (в центре с флагом) на митинге в Каракасе (3 августа 2024 года)
Фото: Matias Delacroix / AP
Администрация США по-прежнему отказывается признавать итоги президентских выборов в Венесуэле и будет усиливать давление на Николаса Мадуро, добиваясь от него передачи власти представителю оппозиции. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопрос о том, как будут строиться отношения с Каракасом после выборов 28 июля. «США рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии»,— пообещал Ведант Пател.
Дипломат также опроверг появившуюся ранее в газете The Wall Street Journal публикацию о том, что администрация США якобы ведет с Николасом Мадуро секретные переговоры об условиях его добровольной отставки.
С отдельным заявлением о невозможности каких-либо тайных договоренностей между Вашингтоном и Каракасом выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «После выборов 28 июля мы не делали никаких конкретных предложений об амнистии Мадуро или другим лицам»,— сообщила она. При этом, по словам Карин Жан-Пьер, Вашингтон будет требовать от Николаса Мадуро признания того, что его противник Эдмундо Гонсалес «набрал больше голосов».
Эти комментарии появились после того, как в минувшее воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в администрации США сообщила о негласных контактах с Каракасом. По версии собеседников издания, еще в 2023 году США предложили Николасу Мадуро сделку: добровольный уход в отставку в обмен на отказ от его уголовного преследования американским правосудием. Один из источников издания сообщил, что якобы США готовы в случае достижения договоренностей предоставить гарантии того, что они не будут преследовать самого Мадуро и членов его команды с целью их экстрадиции в США.
Источники газеты сообщили, что первый раунд переговоров прошел в 2023 году, однако венесуэльская сторона якобы от сделки отказалась. Сторонами переговоров, проходивших в виртуальном формате, собеседники издания назвали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса и представителя Совета нацбезопасности США Дэниела Эриксона. По версии собеседников газеты, окно возможностей договориться с Каракасом может закрыться уже в ближайшее время в случае победы на ноябрьских выборах в США Дональда Трампа, который занимает еще более непримиримую позицию по отношению к венесуэльскому лидеру, чем Джо Байден.
Сейчас же — через две недели после обнародования итогов выборов, которые оппозиция и ее международная группа поддержки назвали сфальсифицированными,— внешнее давление на президента Мадуро продолжает расти. На днях законодатели США и ЕС в совместном заявлении пригрозили Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.
В свою очередь, Николас Мадуро готовится к активной обороне на внутреннем политическом фронте.
Пытаясь перехватить инициативу у своих оппонентов, он на прошлой неделе лично подал иск в Избирательную палату Верховного суда для подтверждения итогов голосования. В ходе проверки Верховный суд должен будет изучить протоколы с избирательных участков и другие документы, находящиеся у всех экс-кандидатов и политических партий, которые их выдвигали. Окончательное решение останется за Верховным судом. Власти отмечают: это решение должно стать точкой невозврата в споре о том, можно ли считать победу Николаса Мадуро честной. Впрочем, оппозиция заранее с этим не согласна, указывая, что Верховный суд не независим, а полностью контролируется властями.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)
Фото: Matias Delacroix / AP
Весьма символично, что Эдмундо Гонсалес, которого оппозиция считает победителем выборов, стал единственным участником президентской гонки, который в прошлую пятницу проигнорировал предложение явиться в Верховный суд и представить для проверки протоколы и акты голосования. Это обстоятельство позволило Николасу Мадуро перейти в новое наступление на информационном поле. «Эдмундо Гонсалес стал кандидатом, который скрывается, приказывает людям убивать, призывает к государственному перевороту, но не хочет предстать перед страной. Как стыдно должно быть некоторым людям, которые однажды отдали свой голос за труса, который прячется в темноте»,— заявил в связи с этим Николас Мадуро. И добавил: своими действиями после выборов его главный противник игнорирует Национальный избирательный совет, Верховный суд и конституцию страны.
В свою очередь, как заявил в интервью агентству «РИА Новости» заместитель постпреда страны при ООН Хоакин Перес, Венесуэла гордится своей избирательной системой, считая ее «одной из самых совершенных и успешных во всем мире». «Мы очень уверены в народе Венесуэлы, который уже воспользовался своим избирательным правом и определился со своим будущим»,— отметил Хоакин Перес, добавив, что давление Запада не помешало провести выборы.
В то время как Вашингтон отказывается признать победу Николаса Мадуро, Каракас призывает США начать выстраивать отношения.
«Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа»,— пояснил Хоакин Перес. Ранее сам Николас Мадуро заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать двусторонним договоренностям, достигнутым в Катаре в 2023 году, где был подписан меморандум о взаимопонимании.
Между тем лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала жителей страны, не дожидаясь решения Избирательной палаты Верховного суда, вновь выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата. «Мы победили, Венесуэла победила. Увидимся 17 августа»,— вторил ей Эдмундо Гонсалес.