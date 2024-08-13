Каракас должен быть разрушен

Администрация США разрабатывает новую стратегию давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов 28 июля, чтобы добиться «возвращения страны на путь демократии». Об этом заявили в Белом доме и Госдепартаменте США. При этом там опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон ведет тайные переговоры с президентом Мадуро о его добровольном уходе в обмен на снятие с него выдвинутых ранее Минюстом США обвинений в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике». На этом фоне лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан вновь выйти на протесты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо (в центре с флагом) на митинге в Каракасе (3 августа 2024 года)

Фото: Matias Delacroix / AP Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо (в центре с флагом) на митинге в Каракасе (3 августа 2024 года)

Фото: Matias Delacroix / AP

Администрация США по-прежнему отказывается признавать итоги президентских выборов в Венесуэле и будет усиливать давление на Николаса Мадуро, добиваясь от него передачи власти представителю оппозиции. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопрос о том, как будут строиться отношения с Каракасом после выборов 28 июля. «США рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии»,— пообещал Ведант Пател.

Дипломат также опроверг появившуюся ранее в газете The Wall Street Journal публикацию о том, что администрация США якобы ведет с Николасом Мадуро секретные переговоры об условиях его добровольной отставки.

С отдельным заявлением о невозможности каких-либо тайных договоренностей между Вашингтоном и Каракасом выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «После выборов 28 июля мы не делали никаких конкретных предложений об амнистии Мадуро или другим лицам»,— сообщила она. При этом, по словам Карин Жан-Пьер, Вашингтон будет требовать от Николаса Мадуро признания того, что его противник Эдмундо Гонсалес «набрал больше голосов».

Эти комментарии появились после того, как в минувшее воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в администрации США сообщила о негласных контактах с Каракасом. По версии собеседников издания, еще в 2023 году США предложили Николасу Мадуро сделку: добровольный уход в отставку в обмен на отказ от его уголовного преследования американским правосудием. Один из источников издания сообщил, что якобы США готовы в случае достижения договоренностей предоставить гарантии того, что они не будут преследовать самого Мадуро и членов его команды с целью их экстрадиции в США.

Источники газеты сообщили, что первый раунд переговоров прошел в 2023 году, однако венесуэльская сторона якобы от сделки отказалась. Сторонами переговоров, проходивших в виртуальном формате, собеседники издания назвали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса и представителя Совета нацбезопасности США Дэниела Эриксона. По версии собеседников газеты, окно возможностей договориться с Каракасом может закрыться уже в ближайшее время в случае победы на ноябрьских выборах в США Дональда Трампа, который занимает еще более непримиримую позицию по отношению к венесуэльскому лидеру, чем Джо Байден.

Сейчас же — через две недели после обнародования итогов выборов, которые оппозиция и ее международная группа поддержки назвали сфальсифицированными,— внешнее давление на президента Мадуро продолжает расти. На днях законодатели США и ЕС в совместном заявлении пригрозили Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.

В свою очередь, Николас Мадуро готовится к активной обороне на внутреннем политическом фронте.

Пытаясь перехватить инициативу у своих оппонентов, он на прошлой неделе лично подал иск в Избирательную палату Верховного суда для подтверждения итогов голосования. В ходе проверки Верховный суд должен будет изучить протоколы с избирательных участков и другие документы, находящиеся у всех экс-кандидатов и политических партий, которые их выдвигали. Окончательное решение останется за Верховным судом. Власти отмечают: это решение должно стать точкой невозврата в споре о том, можно ли считать победу Николаса Мадуро честной. Впрочем, оппозиция заранее с этим не согласна, указывая, что Верховный суд не независим, а полностью контролируется властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

Фото: Matias Delacroix / AP Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

Фото: Matias Delacroix / AP

Весьма символично, что Эдмундо Гонсалес, которого оппозиция считает победителем выборов, стал единственным участником президентской гонки, который в прошлую пятницу проигнорировал предложение явиться в Верховный суд и представить для проверки протоколы и акты голосования. Это обстоятельство позволило Николасу Мадуро перейти в новое наступление на информационном поле. «Эдмундо Гонсалес стал кандидатом, который скрывается, приказывает людям убивать, призывает к государственному перевороту, но не хочет предстать перед страной. Как стыдно должно быть некоторым людям, которые однажды отдали свой голос за труса, который прячется в темноте»,— заявил в связи с этим Николас Мадуро. И добавил: своими действиями после выборов его главный противник игнорирует Национальный избирательный совет, Верховный суд и конституцию страны.

В свою очередь, как заявил в интервью агентству «РИА Новости» заместитель постпреда страны при ООН Хоакин Перес, Венесуэла гордится своей избирательной системой, считая ее «одной из самых совершенных и успешных во всем мире». «Мы очень уверены в народе Венесуэлы, который уже воспользовался своим избирательным правом и определился со своим будущим»,— отметил Хоакин Перес, добавив, что давление Запада не помешало провести выборы.

В то время как Вашингтон отказывается признать победу Николаса Мадуро, Каракас призывает США начать выстраивать отношения.

«Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа»,— пояснил Хоакин Перес. Ранее сам Николас Мадуро заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать двусторонним договоренностям, достигнутым в Катаре в 2023 году, где был подписан меморандум о взаимопонимании.

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала жителей страны, не дожидаясь решения Избирательной палаты Верховного суда, вновь выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата. «Мы победили, Венесуэла победила. Увидимся 17 августа»,— вторил ей Эдмундо Гонсалес.

Сергей Строкань