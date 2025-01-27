Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Колумбия вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в 25% на товары, импортируемые из США. Господин Петро ранее запретил самолетам США, перевозящим депортированных колумбийцев, садиться на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии, а через неделю поднять их до 50%.

Президент Колумбии Густаво Петро

Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters

«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие»,— написал колумбийский президент в соцсети Х. Он также призвал расширять экспорт местной продукции в другие страны и пригласил зарубежные колумбийские общины способствовать этому.

В своем заявлении Дональд Трамп подчеркивал, что отказ колумбийского президента дать разрешение на посадку самолетам с мигрантами «подрывает национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов». По его словам, всем колумбийским чиновникам, а также «всем союзникам и сторонникам» запретят въезд в США и немедленно отзовут визы. После слов американского президента Густаво Петро объявил, что отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США.

О том, как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов,— в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...