Колумбия вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в 25% на товары, импортируемые из США. Господин Петро ранее запретил самолетам США, перевозящим депортированных колумбийцев, садиться на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии, а через неделю поднять их до 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters

«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие»,— написал колумбийский президент в соцсети Х. Он также призвал расширять экспорт местной продукции в другие страны и пригласил зарубежные колумбийские общины способствовать этому.

В своем заявлении Дональд Трамп подчеркивал, что отказ колумбийского президента дать разрешение на посадку самолетам с мигрантами «подрывает национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов». По его словам, всем колумбийским чиновникам, а также «всем союзникам и сторонникам» запретят въезд в США и немедленно отзовут визы. После слов американского президента Густаво Петро объявил, что отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США.

О том, как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов,— в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».