Колумбия вслед за Мексикой отказалась принимать депортационные рейсы из США

Власти Колумбии отказали в разрешении на посадку двум американским военным самолетам, которые должны были доставить депортированных из США нелегальных мигрантов в соответствии с ужесточением миграционной политики при президенте Дональде Трампе. Как сообщает агентство Reuters, президент Колумбии Густаво Петро осудил действия новой американской администрации, которая, по его словам, обращается с мигрантами как с преступниками.

Господин Петро отметил, что они рады будут принять депортированных мигрантов—граждан Колумбии, которых доставят гражданскими самолетами. Он также заявил, что с этими людьми нужно обращаться с уважением, и напомнил, что в Колумбии находятся 15,6 тыс. американцев, не имеющих соответствующего иммиграционного статуса.

Ранее, 23 января, власти Мексики также отказали в разрешении на посадку американскому военному самолету, который должен был доставить туда депортированных из США мексиканцев. Бразилия приняла депортационный рейс из США, однако осудила «унизительное обращение» с депортированными бразильцами, которых везли в самолете в наручниках. Кроме того, два американских военных самолета доставили на родину около 160 граждан Гватемалы.

Как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».

Алена Миклашевская