Указ указом погоняет

Первая неделя президентства Дональда Трампа подошла к концу. Он попытался нарушить закон, конституцию и несколько предвыборных обещаний. Республиканец подписал десятки президентских указов, улетел на другое побережье и вернул в Овальный кабинет кнопку быстрой доставки диетической кока-колы. Помимо этого Трамп обострил отношения с партнерами: США вышли из парижского соглашения по климату, покинули Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и переименовали Мексиканский залив в Американский. Не все инициативы пошли по плану. Кто и как сопротивляется политике Трампа? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Одним из первых указов Трамп ввел режим ЧС на границе с Мексикой, это позволило направить армию на борьбу с мигрантами. Издание The Mirror сообщило, что налогоплательщики этому не обрадуются: депортация 80 человек из Техаса в Гватемалу на военном самолете Lockheed C-130 обойдется в $850 тыс. — это в разы больше, чем гражданский рейс. В некоторых случаях деньги выбросили на ветер: например, Колумбия просто не дала разрешения на посадку и отправила борт обратно.

В тот же день Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт колумбийских товаров. Вообще эта мера планировалась для Канады и Мексики: президент обещал подписать указ в первый же день. Теперь обещает сделать это 1 февраля, сообщила корреспондент NBC Кристин Романс: «Его администрация в прошлом уже вводила тарифы. Байден их сохранил и даже расширил список товаров, поэтому нововведения точно будут. Это краеугольный камень его экономической программы. Но также Трамп — опытный переговорщик. Непонятно, он хочет уменьшить роль государства или увеличить?»

Помимо этого Трамп ничего не сделал для снижения инфляции, хотя это был один из ключевых пунктов его программы. Напротив, он отменил указ Байдена, который ограничивал наценку на жизненно важные лекарства. А еще калифорнийские фермеры сообщили, что их сотрудники боятся выходить на работу из-за рейдов по поимке нелегальных мигрантов, и продукты, вероятно, станут дороже, потому что их некому производить. Но главное противостояние вокруг миграционной политики произошло в Вашингтоне. Трамп захотел отменить гражданство по праву рождения, хотя оно закреплено в конституции. Судье потребовалось 25 минут, чтобы заблокировать президентский указ. Адвокат Артур Айдала в эфире CNN назвал это ожидаемым: «Это база, в конституции все написано. Мне, на самом деле, жаль адвокатов Трампа. Иногда им нужно просто сказать: "Господин президент, мы все понимаем, но мы не можем пойти с этой идеей в федеральный суд".

Мне было бы просто стыдно. А еще я мог бы понести наказание — судья вправе принять меры против адвоката за необоснованный иск. И если Трамп реально хочет изменить порядок, ему нужно конституционное собрание, а изменить конституцию в США очень сложно».

CNN пишет, что всю неделю сотрудники Западного крыла белого дома распаковывали коробки с канцелярскими товарами от Amazon и выясняли, как подключить кабельное телевидение. Новичком в резиденции был только Джей Ди Вэнс, но Трамп лично провел экскурсию для своего вице-президента. Источники сообщают, что обстановка там далека от хаоса, который был при первом сроке. Но республиканец ежедневно добавляет им работы. Например, после поездки в охваченную пожаром Калифорнию он решил расформировать агентство по чрезвычайным ситуациям.

Корреспондент CBS Виджа Дженг говорит, что есть нюанс: «Он высмеивал громадный объем бюрократии, низкую скорость их работы, плохие результаты и потому предложил направлять деньги сразу в бюджеты штатов. Но у него нет таких полномочий, даже несмотря на то, что он подписал президентский указ. Конгресс должен одобрить реорганизацию федерального агентства. И, кстати, чаще всего оно помогало южным регионам: Техасу, Луизиане, Флориде. Это все республиканские штаты. Им придется объяснить своим избирателям, почему они разрешают президенту упразднить агентства».

Есть, конечно, и абсолютно символические жесты. Например, Трамп запретил госорганам использовать любые флаги, кроме звездно-полосатого: раньше, например, посольства США вывешивали знаки BLM или радужные в месяц прайда. А еще он добавил работы картографам, переименовав самую высокую гору северной Америки. Указом Барака Обамы вершину на Аляске назвали Денали — на языке коренного населения это означает Великий. Республиканец вернул вариант Мак-Кинли в честь 25-го президента США. Это обозначение появилось в конце XIX века и его не оспаривали. Потому что в Российской империи она называлась просто — Большая гора.

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Иван Якунин