Вооруженные силы России установили контроль на населенным пунктом Украинка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Село заняли подразделения группировки российских войск «Центр».

Украинка находится южнее Покровска, за который сейчас идут бои, По данным министерства, российские военные также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка.

Минобороны с конца декабря сообщило о взятии нескольких десятков сел и населенных пунктов в ДНР. В частности, 11 января российская армия взяла село Шевченко, 12 января — Янтарное. 13 января под контроль РФ перешел населенный пункт Песчаное, находящийся юго-западнее Покровска, за который продолжаются бои.