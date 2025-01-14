Минобороны сообщило о взятии сел Терны и Нескучное в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над еще двумя населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно сводке Минобороны, военнослужащие подразделения группировки войск «Запад» взяли село Терны, группировки войск «Восток» — Нескучное. Населенный пункт Терны расположен к северо-востоку от города Лиман. Село Нескучное — к югу от Великой Новоселки.

Военное ведомство 6 января сообщило о взятии города Курахово, бои за который шли с сентября. 11 января армия России взяла в ДНР село Шевченко, 12 января — Янтарное. Накануне, 13 января, Минобороны отчиталось об установлении контроля российской армией над населенным пунктом Песчаное в ДНР. Оно расположено юго-западнее Покровска, за который продолжаются бои.