Российские войска взяли под контроль село Славянка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России. Село находится к северо-западу от города Курахово.

Также в Минобороны отчиталось, что за прошедшие семь дней подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Шевченко — это произошло 11 января, Песчаное — 13 января.

Во вторник, 14 января, российскими войсками были заняты села Нескучное и Терны. Терны расположены к северо-востоку от города Лиман, а Нескучное — к югу от Великой Новоселки. На следующий день ВС РФ заняли село Украинка, находящееся южнее Покровска, за который сейчас идут бои.