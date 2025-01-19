Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Воздвиженка в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Воздвиженка в Донецкой народной республике. Согласно сводке Минобороны, село заняли военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».

Воздвиженка находится восточнее Покровска, за который продолжаются бои. Накануне, 18 января, подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР.

С конца декабря 2024 года российские войска заняли несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 14 января Минобороны сообщило о взятии сел Нескучное и Терны, 15 января — села Украинка, 17 января — села Славянка. Месяц назад министр обороны Андрей Белоусов говорил, что под контролем украинской армии находилось только 25–30% территорий Донецкой народной республики.