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Коммерсантъ FM
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Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных

Второй раунд сделки с «Хамасом» прошел не без шероховатостей

Израиль и палестинское движение «Хамас» провели второй раунд обмена заложниками и заключенными, в рамках которого из плена на родину были отпущены четыре девушки-израильтянки, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев, большинство из которых были приговорены к пожизненному заключению. Процесс обмена прошел не совсем гладко: вопреки договоренности гражданская заложница Арбель Йехуд, которую предполагалось освободить в эти выходные, пока так и осталась в плену. Вместо нее хамасовцы освободили другую девушку. На этом основании в Израиле отказались от своего обязательства вывести войска из коридора Нецарим, что должно было позволить жителям северной части Газы вернуться в свои дома.

Освобожденные из плена израильтянки

Освобожденные из плена израильтянки

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Освобожденные из плена израильтянки

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

С момента заключения соглашения о прекращении огня 19 января между Израилем и «Хамасом» нынешний обмен стал уже вторым по счету. В субботу домой были отпущены четыре девушки, в момент захвата 7 октября 2023 года служившие на наблюдательных пунктах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),— 19-летняя Лири Альбаг и 20-летние Карина Араев, Даниэла Гильбоа и Наама Леви. Как и в случае с первым обменом, девушки, проведшие в плену долгие 477 дней, были отпущены «Хамасом» с «подарками на память» — бумажными пакетами, где лежали «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.

Взамен Израиль отпустил из своих тюрем сразу 200 палестинских заключенных, включая 121 человека, приговоренного к пожизненному заключению за теракты против израильтян.

В это число вошел и главный старожил израильских застенков — 69-летний Мохаммед аль-Тус, арестованный еще в 1985 году. Бывших сидельцев отправили на Западный берег реки Иордан, в сектор Газа и Восточный Иерусалим, а несколько десятков депортировали в Египет.

В процессе освобождения заключенных случился казус. На подходе к автобусам Красного Креста, на которых освобождаемых должны были отправить к контрольно-пропускным пунктам для передачи палестинской стороне, двое отказались покидать тюрьму. Их намеревались отправить в сектор Газа, но они рассудили, что остаться в израильской тюрьме будет лучше, чем возвращаться в разрушенный войной анклав. Одного отказника в итоге уговорили уехать, второго, более упрямого, пришлось экстренно заменить на другого заключенного, чтобы не нарушать договоренности об общем числе отпущенных на волю палестинцев.

Впрочем, кое в чем прежние договоренности между враждующими сторонами были все же нарушены. Так, «Хамас» не освободил женщину из числа гражданских — Арбель Йехуд. По данным телеканала «Аль-Джазира», сославшегося на источник в «Хамасе», Йехуд жива и будет освобождена в рамках следующего обмена 1 февраля.

Тем не менее уже в субботу офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд, Израиль не позволит мирным жителям вернуться на север сектора Газа.

В частности, как написала The Israel Times, по решению властей ЦАХАЛ не станет выводить свои войска из коридора Нецарим в секторе Газа, который разделяет анклав на северную и южную части.

Между тем в минувшие выходные повышенное внимание к сектору Газа и Израилю обеспечил не только обмен израильских заложников на палестинских заключенных, но и очередное громкое заявление президента США Дональда Трампа. В субботу он поведал журналистам о возможности расселения жителей сектора Газа, потерявших свои дома из-за военных действий (а это порядка полутора миллиона человек), в арабских государствах. Трамп пообещал обсудить этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «Я хочу, чтобы Египет принял людей... Там (в секторе Газа.— “Ъ”) в буквальном смысле слова все разрушено, люди там умирают. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте»,— отметил глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер подтвердил то, о чем на днях сообщил портал Axios,— свое намерение снять запрет на поставки Израилю так называемых бункерных авиабомб класса МК-84. Как известно, поставка этих тяжелых, 900-килограммовых бомб была прекращена в мае прошлого года предыдущей администрацией Джо Байдена из-за опасений неизбирательного применения этих боеприпасов в секторе Газа.

Радикальное движение намерено сохранить контроль над сектором Газа

Однако новый хозяин Овального кабинета решил пересмотреть решение своего предшественника, мотивировав это тем, что Израиль за бомбы уже заплатил. «Они их (бомбы.— “Ъ”) получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время. Они были на складе»,— отметил Трамп. Сообщается, что часть тяжелых авиабомб уже находится на американских военных складах в Израиле.

Ирэна Шекоян

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