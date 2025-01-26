Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных

Израиль и палестинское движение «Хамас» провели второй раунд обмена заложниками и заключенными, в рамках которого из плена на родину были отпущены четыре девушки-израильтянки, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев, большинство из которых были приговорены к пожизненному заключению. Процесс обмена прошел не совсем гладко: вопреки договоренности гражданская заложница Арбель Йехуд, которую предполагалось освободить в эти выходные, пока так и осталась в плену. Вместо нее хамасовцы освободили другую девушку. На этом основании в Израиле отказались от своего обязательства вывести войска из коридора Нецарим, что должно было позволить жителям северной части Газы вернуться в свои дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освобожденные из плена израильтянки

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Освобожденные из плена израильтянки

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

С момента заключения соглашения о прекращении огня 19 января между Израилем и «Хамасом» нынешний обмен стал уже вторым по счету. В субботу домой были отпущены четыре девушки, в момент захвата 7 октября 2023 года служившие на наблюдательных пунктах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),— 19-летняя Лири Альбаг и 20-летние Карина Араев, Даниэла Гильбоа и Наама Леви. Как и в случае с первым обменом, девушки, проведшие в плену долгие 477 дней, были отпущены «Хамасом» с «подарками на память» — бумажными пакетами, где лежали «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.

Взамен Израиль отпустил из своих тюрем сразу 200 палестинских заключенных, включая 121 человека, приговоренного к пожизненному заключению за теракты против израильтян.

В это число вошел и главный старожил израильских застенков — 69-летний Мохаммед аль-Тус, арестованный еще в 1985 году. Бывших сидельцев отправили на Западный берег реки Иордан, в сектор Газа и Восточный Иерусалим, а несколько десятков депортировали в Египет.

В процессе освобождения заключенных случился казус. На подходе к автобусам Красного Креста, на которых освобождаемых должны были отправить к контрольно-пропускным пунктам для передачи палестинской стороне, двое отказались покидать тюрьму. Их намеревались отправить в сектор Газа, но они рассудили, что остаться в израильской тюрьме будет лучше, чем возвращаться в разрушенный войной анклав. Одного отказника в итоге уговорили уехать, второго, более упрямого, пришлось экстренно заменить на другого заключенного, чтобы не нарушать договоренности об общем числе отпущенных на волю палестинцев.

Впрочем, кое в чем прежние договоренности между враждующими сторонами были все же нарушены. Так, «Хамас» не освободил женщину из числа гражданских — Арбель Йехуд. По данным телеканала «Аль-Джазира», сославшегося на источник в «Хамасе», Йехуд жива и будет освобождена в рамках следующего обмена 1 февраля.

Тем не менее уже в субботу офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд, Израиль не позволит мирным жителям вернуться на север сектора Газа.

В частности, как написала The Israel Times, по решению властей ЦАХАЛ не станет выводить свои войска из коридора Нецарим в секторе Газа, который разделяет анклав на северную и южную части.

Между тем в минувшие выходные повышенное внимание к сектору Газа и Израилю обеспечил не только обмен израильских заложников на палестинских заключенных, но и очередное громкое заявление президента США Дональда Трампа. В субботу он поведал журналистам о возможности расселения жителей сектора Газа, потерявших свои дома из-за военных действий (а это порядка полутора миллиона человек), в арабских государствах. Трамп пообещал обсудить этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «Я хочу, чтобы Египет принял людей... Там (в секторе Газа.— “Ъ”) в буквальном смысле слова все разрушено, люди там умирают. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте»,— отметил глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер подтвердил то, о чем на днях сообщил портал Axios,— свое намерение снять запрет на поставки Израилю так называемых бункерных авиабомб класса МК-84. Как известно, поставка этих тяжелых, 900-килограммовых бомб была прекращена в мае прошлого года предыдущей администрацией Джо Байдена из-за опасений неизбирательного применения этих боеприпасов в секторе Газа.

Однако новый хозяин Овального кабинета решил пересмотреть решение своего предшественника, мотивировав это тем, что Израиль за бомбы уже заплатил. «Они их (бомбы.— “Ъ”) получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время. Они были на складе»,— отметил Трамп. Сообщается, что часть тяжелых авиабомб уже находится на американских военных складах в Израиле.

Ирэна Шекоян