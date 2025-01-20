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Коммерсантъ FM
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Израиль и «Хамас» воспользовались передышкой

Радикальное движение намерено сохранить контроль над сектором Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) назвал операцию по возвращению Израилю трех заложниц, захваченных «Хамасом» во время резни 7 октября 2023 года, одной из самых сложных. Передача пленниц МККК проходила в центре города Газа в окружении толпы сторонников «Хамаса». После вступления в силу сделки о прекращении огня группировка демонстрирует, что ситуация в анклаве — под ее контролем. Однако в Израиле и США не хотят оставлять «Хамас» ни малейшего шанса на выживание.

Толпа обступила автомобили с тремя освобожденными заложницами на площади Сарайя

Толпа обступила автомобили с тремя освобожденными заложницами на площади Сарайя

Фото: Reuters

Толпа обступила автомобили с тремя освобожденными заложницами на площади Сарайя

Фото: Reuters

Операция по эвакуации из Газы трех израильтянок, освобожденных 19 января на первом этапе сделки между Израилем и «Хамас» (см. «Ъ» от 19 января), была «сложной и требовала строгих мер безопасности». Об этом заявил МККК, который участвовал в процессе как посредник. «Передвижение среди большого скопления людей и повышенные эмоции создавали трудности во время передачи, а в секторе Газа группам МККК приходилось преодолевать проблемы, связанные с неразорвавшимися боеприпасами и разрушенной инфраструктурой»,— сообщили в организации.

Передача узниц — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год) — гуманитарным работникам состоялась на площади Сарайя в центре города Газа. Машину с израильтянками окружила шумная толпа, состоящая в основном из молодых людей, которые размахивали флагами «Хамаса» и выкрикивали: «Аллаху акбар».

После того как девушки были доставлены в пункт приема в Израиле, им была оказана первичная медико-санитарная помощь. Впрочем, в центре «Шиба», врачи которого первыми обследовали израильтянок после прибытия из зоны конфликта, сообщили, что состояние их здоровья «позволяет сосредоточиться на самом важном для них и их семей — воссоединении — и отложить обследования».

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Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от террористов

Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от террористов

Фото: Reuters

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Фото: Reuters

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Фото: Reuters

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Фото: Reuters

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

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Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от террористов

Фото: Reuters

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Фото: Reuters

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Фото: Reuters

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Фото: Reuters

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Смотреть

Эмили Дамари, которая была захвачена 7 октября в ходе нападения «Хамаса» на кибуц Кфар-Аза (находится в 3 км от границы с Газой), была запечатлена с забинтованной кистью. Девушка потеряла два пальца — средний и безымянный — в день похищения в результате выстрела. «Я вернулась к своей жизни, к своим близким, я самый счастливый человек на свете. Я благодарна своей семье и лучшим друзьям»,— написала она в соцсетях после освобождения.

Впрочем, не все в Израиле разделили радость по поводу вступившей в силу сделки с «Хамасом».

В ночь на 20 января жители еврейских поселений совершили серию нападений на палестинские деревни на Западном берегу реки Иордан. СМИ связывают это с протестом право-религиозного крыла правящей коалиции против договоренностей с боевиками.

Сектор Газа добился дополнительных поставок гуманитарной помощи. Как заявил в соцсети X заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, с момента режима прекращения огня, который вступил в силу в 11:15 по местному времени в воскресенье, в анклав въехало свыше 630 грузовиков с критически важными грузами. «После 15 месяцев беспощадной войны гуманитарные потребности (Газы.— "Ъ") ошеломляют»,— добавил он.

В воскресенье руководство «Хамаса» заявило, что дислоцировало «тысячи бойцов» в разных частях анклава для «поддержания безопасности и порядка». Это выглядело как попытка показать: движение по-прежнему контролирует сектор Газа. Однако, как замечает американский Институт изучения войны (ISW), ограниченное число боевиков, развернутых в некоторых районах, не означает, что «Хамас» восстановил себя как боевую организацию «с четкой командной цепочкой». Скорее, члены группировки «теперь действуют как небольшие боевые ячейки», подчеркивают в ISW.

Впрочем, исследователи не исключают, что под руководством Мухаммеда Синвара — младшего брата убитого в прошлом году лидера группировки Яхьи Синвара — движение может воспользоваться передышкой, чтобы восстановить свой военный потенциал.

Каковы условия соглашения между Израилем и «Хамасом»

«Хамас» не скрывает надежды на сохранение власти. «Мы хотим сформировать команду технократов, которая сможет управлять Газой,— заявил член политбюро движения Мухаммед Наззал.— Мы, конечно, не говорим, что "Хамас" в одиночку будет управлять Газой. Команда, в которую войдут представители всех палестинских групп, сможет управлять сектором».

Однако политики в Израиле и США открыто предупреждают, что «Хамас» навсегда лишится доступа к управлению и обязательно будет искоренен как организация. Правда, не вполне понятно, как реализовать подобное намерение, учитывая, что «Хамас» остается единственной организованной силой в секторе Газа.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Освобождение палестинских женщин-заключенных

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Освобожденные женщины-заключенные прибыли на автобусе в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан

Освобожденные женщины-заключенные прибыли на автобусе в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан

Фото: Leo Correa / AP

В списке освобожденных — 69 женщин и одна несовершеннолетняя девушка. Из тюрьмы также выпустили 12 мужчин и восемь юношей, которые не достигли 18 лет

В списке освобожденных — 69 женщин и одна несовершеннолетняя девушка. Из тюрьмы также выпустили 12 мужчин и восемь юношей, которые не достигли 18 лет

Фото: Ammar Awad / Reuters

Освобожденная Нидаа Загеби с дочерью

Освобожденная Нидаа Загеби с дочерью

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

78 освобожденных — жители Западного берега, их отпустили на КПП в населенном пункте Бейтуния

78 освобожденных — жители Западного берега, их отпустили на КПП в населенном пункте Бейтуния

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Родственники встречают освобожденную палестинку Халеду Джарар

Родственники встречают освобожденную палестинку Халеду Джарар

Фото: Ammar Awad / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Освобожденная из израильской тюрьмы Роуз Хвайс со своим отцом

Освобожденная из израильской тюрьмы Роуз Хвайс со своим отцом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Одна из освобожденных женщин передвигается в инвалидной коляске

Одна из освобожденных женщин передвигается в инвалидной коляске

Фото: Leo Correa / AP

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Ammar Awad / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Ammar Awad / Reuters

Бывшие заключенные не могли сдержать эмоций при встрече с родными

Бывшие заключенные не могли сдержать эмоций при встрече с родными

Фото: Ammar Awad / Reuters

Освобожденная из тюрьмы палестинка

Освобожденная из тюрьмы палестинка

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Бывшая заключенная Нида Загеби с дочерью

Бывшая заключенная Нида Загеби с дочерью

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Автобус доставил бывших заключенных в город Бейтуния на Западном берегу

Автобус доставил бывших заключенных в город Бейтуния на Западном берегу

Фото: Leo Correa / AP

Дунья Штайе (в центре), освобожденная из израильской тюрьмы, встретилась с членами своей семьи в деревне Салем на Западном берегу

Дунья Штайе (в центре), освобожденная из израильской тюрьмы, встретилась с членами своей семьи в деревне Салем на Западном берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Освобожденные палестинцы

Освобожденные палестинцы

Фото: Leo Correa / AP

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Освобожденные женщины-заключенные прибыли на автобусе в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан

Фото: Leo Correa / AP

В списке освобожденных — 69 женщин и одна несовершеннолетняя девушка. Из тюрьмы также выпустили 12 мужчин и восемь юношей, которые не достигли 18 лет

Фото: Ammar Awad / Reuters

Освобожденная Нидаа Загеби с дочерью

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

78 освобожденных — жители Западного берега, их отпустили на КПП в населенном пункте Бейтуния

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Родственники встречают освобожденную палестинку Халеду Джарар

Фото: Ammar Awad / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Освобожденная из израильской тюрьмы Роуз Хвайс со своим отцом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Одна из освобожденных женщин передвигается в инвалидной коляске

Фото: Leo Correa / AP

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Ammar Awad / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Ammar Awad / Reuters

Бывшие заключенные не могли сдержать эмоций при встрече с родными

Фото: Ammar Awad / Reuters

Освобожденная из тюрьмы палестинка

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Бывшая заключенная Нида Загеби с дочерью

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Встреча заключенных с родственниками после освобождения

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Автобус доставил бывших заключенных в город Бейтуния на Западном берегу

Фото: Leo Correa / AP

Дунья Штайе (в центре), освобожденная из израильской тюрьмы, встретилась с членами своей семьи в деревне Салем на Западном берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Освобожденные палестинцы

Фото: Leo Correa / AP

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