Израиль и «Хамас» воспользовались передышкой

Международный комитет Красного Креста (МККК) назвал операцию по возвращению Израилю трех заложниц, захваченных «Хамасом» во время резни 7 октября 2023 года, одной из самых сложных. Передача пленниц МККК проходила в центре города Газа в окружении толпы сторонников «Хамаса». После вступления в силу сделки о прекращении огня группировка демонстрирует, что ситуация в анклаве — под ее контролем. Однако в Израиле и США не хотят оставлять «Хамас» ни малейшего шанса на выживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толпа обступила автомобили с тремя освобожденными заложницами на площади Сарайя

Фото: Reuters Толпа обступила автомобили с тремя освобожденными заложницами на площади Сарайя

Фото: Reuters

Операция по эвакуации из Газы трех израильтянок, освобожденных 19 января на первом этапе сделки между Израилем и «Хамас» (см. «Ъ» от 19 января), была «сложной и требовала строгих мер безопасности». Об этом заявил МККК, который участвовал в процессе как посредник. «Передвижение среди большого скопления людей и повышенные эмоции создавали трудности во время передачи, а в секторе Газа группам МККК приходилось преодолевать проблемы, связанные с неразорвавшимися боеприпасами и разрушенной инфраструктурой»,— сообщили в организации.

Передача узниц — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год) — гуманитарным работникам состоялась на площади Сарайя в центре города Газа. Машину с израильтянками окружила шумная толпа, состоящая в основном из молодых людей, которые размахивали флагами «Хамаса» и выкрикивали: «Аллаху акбар».

После того как девушки были доставлены в пункт приема в Израиле, им была оказана первичная медико-санитарная помощь. Впрочем, в центре «Шиба», врачи которого первыми обследовали израильтянок после прибытия из зоны конфликта, сообщили, что состояние их здоровья «позволяет сосредоточиться на самом важном для них и их семей — воссоединении — и отложить обследования».

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от террористов Фото: Reuters Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону Фото: Reuters Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди Фото: Reuters Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль Фото: Reuters Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от террористов Фото: Reuters Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону Фото: Reuters Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди Фото: Reuters Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль Фото: Reuters Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Смотреть

Эмили Дамари, которая была захвачена 7 октября в ходе нападения «Хамаса» на кибуц Кфар-Аза (находится в 3 км от границы с Газой), была запечатлена с забинтованной кистью. Девушка потеряла два пальца — средний и безымянный — в день похищения в результате выстрела. «Я вернулась к своей жизни, к своим близким, я самый счастливый человек на свете. Я благодарна своей семье и лучшим друзьям»,— написала она в соцсетях после освобождения.

Впрочем, не все в Израиле разделили радость по поводу вступившей в силу сделки с «Хамасом».

В ночь на 20 января жители еврейских поселений совершили серию нападений на палестинские деревни на Западном берегу реки Иордан. СМИ связывают это с протестом право-религиозного крыла правящей коалиции против договоренностей с боевиками.

Сектор Газа добился дополнительных поставок гуманитарной помощи. Как заявил в соцсети X заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, с момента режима прекращения огня, который вступил в силу в 11:15 по местному времени в воскресенье, в анклав въехало свыше 630 грузовиков с критически важными грузами. «После 15 месяцев беспощадной войны гуманитарные потребности (Газы.— "Ъ") ошеломляют»,— добавил он.

В воскресенье руководство «Хамаса» заявило, что дислоцировало «тысячи бойцов» в разных частях анклава для «поддержания безопасности и порядка». Это выглядело как попытка показать: движение по-прежнему контролирует сектор Газа. Однако, как замечает американский Институт изучения войны (ISW), ограниченное число боевиков, развернутых в некоторых районах, не означает, что «Хамас» восстановил себя как боевую организацию «с четкой командной цепочкой». Скорее, члены группировки «теперь действуют как небольшие боевые ячейки», подчеркивают в ISW.

Впрочем, исследователи не исключают, что под руководством Мухаммеда Синвара — младшего брата убитого в прошлом году лидера группировки Яхьи Синвара — движение может воспользоваться передышкой, чтобы восстановить свой военный потенциал.

«Хамас» не скрывает надежды на сохранение власти. «Мы хотим сформировать команду технократов, которая сможет управлять Газой,— заявил член политбюро движения Мухаммед Наззал.— Мы, конечно, не говорим, что "Хамас" в одиночку будет управлять Газой. Команда, в которую войдут представители всех палестинских групп, сможет управлять сектором».

Однако политики в Израиле и США открыто предупреждают, что «Хамас» навсегда лишится доступа к управлению и обязательно будет искоренен как организация. Правда, не вполне понятно, как реализовать подобное намерение, учитывая, что «Хамас» остается единственной организованной силой в секторе Газа.

Нил Кербелов