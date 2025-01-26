Трамп обсудил с королем Иордании расселение палестинцев из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Абдаллой ибн Хусейном. Господин Трамп позже сказал журналистам, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны принять у себя палестинцев, которые лишились домов в секторе Газы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Иордании Абдалла ибн Хусейн

Фото: Fethi Belaid / AP Король Иордании Абдалла ибн Хусейн

Фото: Fethi Belaid / AP

«Я бы хотел, чтобы Иордания забрала людей, чтобы Египет забрал людей … Я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в других местах, где люди, возможно, смогут жить в мире»,— сказал Дональд Трамп на брифинге (цитата по Associated Press).

Как пояснил президент США, построить новое жилье для палестинцев за пределами сектора Газа проще, чем восстановить его в самом анклаве. Он добавил, что речь идет примерно 1,5 млн человек.

Дональд Трамп отметил, что Иордания уже принимает беженцев из сектора Газа. В разговоре с Абдаллой ибн Хусейном он предложил стране принимать больше палестинцев. По словам господина Трампа, 26 января он обсудит этот вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.