Перемирие между Израилем и «Хамасом» вступило в силу

Предусмотренное в рамках сделки Израиля и палестинского «Хамаса» прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 по местному времени (в 12:15 мск), сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее предполагалось, что режим прекращения огня начнет действовать с 8:30 по местному времени (9:30 мск), однако Израиль обвинил «Хамас» в несоблюдении обязательств по сделке.

Израиль обязался прекратить огонь в секторе Газа в обмен на список заложников, которые должны быть освобождены сегодня, 19 января. «Хамас» должен был передать имена заложников еще 18 января, но позднее движение заявило, что публикация задерживается «по техническим причинам».

«Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены сегодня в рамках соглашения. В настоящее время службы безопасности проверяют детали... Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11:15»,— написал позднее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января при содействии США и Катара. Предполагается, что после прекращения огня «Хамас» отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Среди оставшихся в заложниках в секторе Газа — россиянин Александр Труфанов, который был схвачен боевиками 7 октября 2023 года при нападении на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим. Его, как сообщала The Times of Israel, уже включили в список заложников, которых «Хамас» освободит в рамках первого этапа сделки.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».