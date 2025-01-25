Бизнес надеется на лучшее

В 2025 году российский бизнес ожидает инфляции в 10,7%. Это вдвое выше прогноза Центробанка. Такие данные следуют из январского мониторинга предприятий Банка России. Исследование охватывает почти 15 млн компаний. Розничные сети, строительные фирмы и сфера услуг готовятся к еще большему скачку цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бизнес с внушительным штатом прогнозирует инфляцию не менее 15%, говорит основатель сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Себестоимость в сфере услуг действительно увеличилась гораздо больше официальных данных по инфляции. Наши расходы выросли кратно.

В таких персоналоемких видах бизнеса нельзя забывать о зарплатном аспекте. Во-первых, выросли налоги, во-вторых, есть масса ограничений, которые вступили в силу в 2025 году. В 22 регионах России больше нельзя нанимать на уборку людей с патентами. Увеличивает ли это себестоимость? Конечно. Поэтому мы закладываем в своей бизнес-модели рост расходов на 15-17% по сравнению с 2024-м. Последние два года, а 2024-й особенно, все предсказания бизнеса относительно инфляционных ожиданий — гадание на кофейной гуще. Политика Центробанка непредсказуема, как и поведение потребителей».

Другой проблемой бизнеса стал рост расходов на хранение и доставку товаров. Ситуация усугубляется дефицитом складских помещений, подорожанием перевозок и ростом налогов. В итоге растет и конечная стоимость товаров, говорит президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «Мы сейчас смотрим косты, которые к нам приходят, и принимаем бюджет, и это даже не + 10%. Отдел логистики пытается отбить + 25% и рассказывает, как растут тарифы. ЖКХ подорожало тоже не на 10%. И вот в этом инфляция, а не в стоимости футболки или смартфона, и в транспортных расходах. В логистике "сидит" утильсбор и все остальное, поэтому мы вообще никак не можем повлиять на рост цен».

В ЦБ также отметили, что примерно половина компаний не смогла дать собственные прогнозы по инфляции на год. В основном это представители малого бизнеса. Крупные же предприятия закладывают максимальные риски в свои ожидания, говорит гендиректор компании «Юрвиста», отельер Алексей Петропольский: «Любое предприятие сегодня не может планировать вперед даже, наверное, на полгода. Конечно, риски закладываются максимальные. У любого бизнеса, малого, среднего, действует правило: готовимся к худшему, надеемся на лучшее.

И поэтому закладываются реальные ожидания, которые были и в 2024-м, и в 2023 году. Ведь все эксперты, аналитики и официальные лица говорили о том, что и курс будет не больше 90 руб., и инфляция не больше 8%, и ставка не больше 15%, но все получилось так, как получилось. И сегодня предприятия вынуждены и кредитоваться под 30% годовых, но все равно берут эти кредиты, но даже не до конца знают, как их вернуть. Просто бизнес так устроен, он должен развиваться, а если не развиваться, то все равно все остановится. И, конечно, все эти факторы прошлых двух лет и факторы ожидания будущего закладываются с худшим прогнозом».

14 февраля Центробанк обновит прогноз, а также решит судьбу ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут ее снижения или сохранения на прежнем уровне — 21%.

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Екатерина Вихарева