Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес надеется на лучшее

но готовится к худшему

В 2025 году российский бизнес ожидает инфляции в 10,7%. Это вдвое выше прогноза Центробанка. Такие данные следуют из январского мониторинга предприятий Банка России. Исследование охватывает почти 15 млн компаний. Розничные сети, строительные фирмы и сфера услуг готовятся к еще большему скачку цен.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бизнес с внушительным штатом прогнозирует инфляцию не менее 15%, говорит основатель сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Себестоимость в сфере услуг действительно увеличилась гораздо больше официальных данных по инфляции. Наши расходы выросли кратно.

Инфляция ускоряется по плану

В таких персоналоемких видах бизнеса нельзя забывать о зарплатном аспекте. Во-первых, выросли налоги, во-вторых, есть масса ограничений, которые вступили в силу в 2025 году. В 22 регионах России больше нельзя нанимать на уборку людей с патентами. Увеличивает ли это себестоимость? Конечно. Поэтому мы закладываем в своей бизнес-модели рост расходов на 15-17% по сравнению с 2024-м. Последние два года, а 2024-й особенно, все предсказания бизнеса относительно инфляционных ожиданий — гадание на кофейной гуще. Политика Центробанка непредсказуема, как и поведение потребителей».

Другой проблемой бизнеса стал рост расходов на хранение и доставку товаров. Ситуация усугубляется дефицитом складских помещений, подорожанием перевозок и ростом налогов. В итоге растет и конечная стоимость товаров, говорит президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «Мы сейчас смотрим косты, которые к нам приходят, и принимаем бюджет, и это даже не + 10%. Отдел логистики пытается отбить + 25% и рассказывает, как растут тарифы. ЖКХ подорожало тоже не на 10%. И вот в этом инфляция, а не в стоимости футболки или смартфона, и в транспортных расходах. В логистике "сидит" утильсбор и все остальное, поэтому мы вообще никак не можем повлиять на рост цен».

В ЦБ также отметили, что примерно половина компаний не смогла дать собственные прогнозы по инфляции на год. В основном это представители малого бизнеса. Крупные же предприятия закладывают максимальные риски в свои ожидания, говорит гендиректор компании «Юрвиста», отельер Алексей Петропольский: «Любое предприятие сегодня не может планировать вперед даже, наверное, на полгода. Конечно, риски закладываются максимальные. У любого бизнеса, малого, среднего, действует правило: готовимся к худшему, надеемся на лучшее.

Ставки выравнивают по «ключу»

И поэтому закладываются реальные ожидания, которые были и в 2024-м, и в 2023 году. Ведь все эксперты, аналитики и официальные лица говорили о том, что и курс будет не больше 90 руб., и инфляция не больше 8%, и ставка не больше 15%, но все получилось так, как получилось. И сегодня предприятия вынуждены и кредитоваться под 30% годовых, но все равно берут эти кредиты, но даже не до конца знают, как их вернуть. Просто бизнес так устроен, он должен развиваться, а если не развиваться, то все равно все остановится. И, конечно, все эти факторы прошлых двух лет и факторы ожидания будущего закладываются с худшим прогнозом».

14 февраля Центробанк обновит прогноз, а также решит судьбу ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут ее снижения или сохранения на прежнем уровне — 21%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...