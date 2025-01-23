Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция ускоряется по плану

Когда замедлится рост цен

Инфляция в России превысила 10%. Фондовый рынок потерял весь рост за сутки. По подсчетам Минэкономразвития, темпы роста цен за минувшую неделю замедлились и составили 0,25%. Но из-за эффекта базы в годовом выражении инфляция преодолела очередную психологическую отметку. 10% — это в 2,5 раза больше цели Центрального банка. Главным драйвером роста цен за последнюю неделю оказались бытовая техника и российские автомобили, которые подорожали на 2%. Ускорение инфляции наблюдается, несмотря на укрепление национальной валюты. По курсу Центробанка доллар опустился к трехнедельным минимумам — до 98 руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что происходит с ценами? Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает динамику ожидаемой: «Пока картина инфляции укладывается в парадигму "все плохо, но по плану". Рынок этого ожидал, и, самое главное, Банк России тоже предупреждал в своих прогнозах, что инфляция действительно выходит в двузначную область. Здесь важно то, что по состоянию на конец 2024 года инфляция все-таки осталась однозначной. Какой она будет в январе-феврале, все забудут через какое-то время, а вот итоговая цифра за 2024 год войдет, скажем так, в анналы истории.

Почему инфляция в 2024 году оказалась лучше прогнозов

Сейчас ускорение связано с отдельными категориями товаров, однако их за последний год набралось слишком много. Мы не можем сказать, что что-то связано с действием разовых факторов, когда они образуют такой огромный снежный ком. Думаю, что укрепление рубля никакого влияния на инфляцию не окажет. Эффект переноса курса в цены всегда был ассиметричным. Полагаю, что большинство импортеров уже переставили уровень курса, заложенный в ценах, где-то на 100 руб. за доллар. Если курс укрепится, это будет рассматриваться как временное явление».

22 января Владимир Путин провел совещание с правительством и заявил, что 2024 год был успешным для экономики. Тем не менее, по его словам, инфляция оказалась выше прогнозов, а «на такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать». Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг, впрочем, считает, что роста ключевой ставки ждать не стоит: «Январь, начало любого года —время, когда многие компании переписывают ценники из-за сезонного повышения тарифов, в том числе на общественный транспорт.

Что будет с ценами в 2025-м

На завершившейся отчетной неделе вышли данные по подорожанию отечественных автомобилей, и сейчас мы движемся по инерции. В принципе, ситуация не дает повода для ухудшения прогнозов, но и для их улучшения тоже. Что по этому поводу может думать Центробанк? Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в декабрьском интервью говорил о том, что первые несколько месяцев 2025 года мы будем видеть повышение цен, а в апреле оно достигнет пика инфляции в годовом выражении, после чего начнет замедляться. Пока развитие ситуации соответствует описанной траектории. И опять же можно сослаться на недавний доклад регулятора, где сказано, что необходимо поддержание достигнутой жесткости денежно-кредитной политики. И ЦБ видит, что ситуация развивается в соответствии с тем прогнозом, который обсуждался на декабрьском заседании».

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 14 февраля. В декабре регулятор вопреки прогнозам оставил показатель без изменений на уровне 21%, но не исключил, что ставка может вырасти в новом году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...