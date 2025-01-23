Инфляция ускоряется по плану

Инфляция в России превысила 10%. Фондовый рынок потерял весь рост за сутки. По подсчетам Минэкономразвития, темпы роста цен за минувшую неделю замедлились и составили 0,25%. Но из-за эффекта базы в годовом выражении инфляция преодолела очередную психологическую отметку. 10% — это в 2,5 раза больше цели Центрального банка. Главным драйвером роста цен за последнюю неделю оказались бытовая техника и российские автомобили, которые подорожали на 2%. Ускорение инфляции наблюдается, несмотря на укрепление национальной валюты. По курсу Центробанка доллар опустился к трехнедельным минимумам — до 98 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что происходит с ценами? Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает динамику ожидаемой: «Пока картина инфляции укладывается в парадигму "все плохо, но по плану". Рынок этого ожидал, и, самое главное, Банк России тоже предупреждал в своих прогнозах, что инфляция действительно выходит в двузначную область. Здесь важно то, что по состоянию на конец 2024 года инфляция все-таки осталась однозначной. Какой она будет в январе-феврале, все забудут через какое-то время, а вот итоговая цифра за 2024 год войдет, скажем так, в анналы истории.

Сейчас ускорение связано с отдельными категориями товаров, однако их за последний год набралось слишком много. Мы не можем сказать, что что-то связано с действием разовых факторов, когда они образуют такой огромный снежный ком. Думаю, что укрепление рубля никакого влияния на инфляцию не окажет. Эффект переноса курса в цены всегда был ассиметричным. Полагаю, что большинство импортеров уже переставили уровень курса, заложенный в ценах, где-то на 100 руб. за доллар. Если курс укрепится, это будет рассматриваться как временное явление».

22 января Владимир Путин провел совещание с правительством и заявил, что 2024 год был успешным для экономики. Тем не менее, по его словам, инфляция оказалась выше прогнозов, а «на такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать». Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг, впрочем, считает, что роста ключевой ставки ждать не стоит: «Январь, начало любого года —время, когда многие компании переписывают ценники из-за сезонного повышения тарифов, в том числе на общественный транспорт.

На завершившейся отчетной неделе вышли данные по подорожанию отечественных автомобилей, и сейчас мы движемся по инерции. В принципе, ситуация не дает повода для ухудшения прогнозов, но и для их улучшения тоже. Что по этому поводу может думать Центробанк? Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в декабрьском интервью говорил о том, что первые несколько месяцев 2025 года мы будем видеть повышение цен, а в апреле оно достигнет пика инфляции в годовом выражении, после чего начнет замедляться. Пока развитие ситуации соответствует описанной траектории. И опять же можно сослаться на недавний доклад регулятора, где сказано, что необходимо поддержание достигнутой жесткости денежно-кредитной политики. И ЦБ видит, что ситуация развивается в соответствии с тем прогнозом, который обсуждался на декабрьском заседании».

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 14 февраля. В декабре регулятор вопреки прогнозам оставил показатель без изменений на уровне 21%, но не исключил, что ставка может вырасти в новом году.

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Иван Якунин