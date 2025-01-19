Ставки выравнивают по «ключу»
Какими будут условия по банковским вкладам
Российские банки снижают депозитные ставки. За последние недели это сделали уже 10 из 20 крупнейших игроков рынка, таковы данные компании Frank RG. В частности, на такой шаг пошли ВТБ, «Дом.РФ», Альфа-банк и Газпромбанк. Последний опустил ставку по вкладам на три месяца на 1 п.п., и теперь она составляет 22,7%. А у Т-Банка снижение еще более заметное: с 21% до 19%. Менять условия вкладов кредитные организации начали после того, как ЦБ на декабрьском заседании оставил ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Решение стало для участников рынка неожиданным, напомнил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его мнению, крупные банки заранее подняли доходность депозитов, а потом передумали: «Здесь главная причина в том, что они уже несколько раз превентивно повышали ставки в расчете на действия Центрального банка по ключевой ставке. И в основном они действительно правильно прогнозировали, закладывая, например, что ставка будет повышена на 1-2 п.п., и формировали условия по депозитам заранее, обычно за неделю до этого заседания. В последний раз случилось точно так же. Большинство банков уже повысили ставки, исходя из прогноза, что "ключ" будет повышен на 2 п.п.
Процесс, который мы сейчас видим, — некоторые коррекции, снижение депозитных ставок — связан с тем, что кредитные организации в каком-то смысле поторопились их повысить и теперь снижают».
Что делать вкладчикам в такой ситуации? Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков полагает, что сейчас лучшим решением будет отказаться от долгосрочных депозитов: «Банки уже начали менять свои ожидания, что отражается на их предложениях. Исчезли из оборота депозиты с повышенными ставками, более 24%. Сейчас основное предложение по накопительным счетам располагается где-то от 18% до 22%. В этой связи у вкладчиков есть достаточно ясная стратегия, которая заключается в том, чтобы разделить свои накопления на несколько частей, а именно на две. Основную — положить на срочный депозит сроком три-шесть месяцев, где еще можно встретить предложения на уровне 23%. Малую — на накопительный счет с целью дальнейшего использования этих средств для покрытия своих ежедневных нужд.
Надеяться на какие-то повышенные проценты сейчас очень сложно.
Если ЦБ действительно поставил на паузу процесс изменения денежно-кредитной политики, то мы, наверное, уже не дождемся лучших условий. Более того, есть даже риск, что к весне регулятор уже начнет снижать ставки при условиях замедления инфляции».
Помимо краткосрочных вкладов и накопительных счетов, есть и другие варианты для распределения средств в условии снижения ключевой ставки, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Впрочем, исключать сценария, при котором регулятор все же ее повысит на следующих заседаниях, по его мнению, не стоит: «Если вы думаете, что условия по вкладам не будут улучшаться, то лучше всего зафиксировать ставку на полгода, там она максимальная.
Возможно зафиксировать высокую доходность и по более "длинным" инструментам, например, по ОФЗ или корпоративным облигациям, которые дают доходность порядка 15-20%. Но в то же время я бы не стал делать какие-то далеко идущие выводы, что цикл повышения ключевой ставки закончился.
Возможно, ЦБ на декабрьском заседании просто взял паузу. Многое будет зависеть от дальнейших данных по инфляции. Регулятор в феврале может снова повысить ключевую ставку, и тогда доходность вкладов снова будет расти. Если ее высокий уровень сохранится на весь год, плюс инфляция наблюдается, по разным оценкам, порядка 14-15-16%, а по ряду товарных позиций рост цен гораздо более существенный, то говорить о том, что 20% — это высокая ставка, будет не очень разумно».
Сейчас максимальные ставки по вкладам в банках достигают 24%. Но на такую доходность клиент, как правило, может рассчитывать только в случае, если тратит в месяц определенную сумму денег или выполняет другие дополнительные условия.
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