Ставки выравнивают по «ключу»

Российские банки снижают депозитные ставки. За последние недели это сделали уже 10 из 20 крупнейших игроков рынка, таковы данные компании Frank RG. В частности, на такой шаг пошли ВТБ, «Дом.РФ», Альфа-банк и Газпромбанк. Последний опустил ставку по вкладам на три месяца на 1 п.п., и теперь она составляет 22,7%. А у Т-Банка снижение еще более заметное: с 21% до 19%. Менять условия вкладов кредитные организации начали после того, как ЦБ на декабрьском заседании оставил ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение стало для участников рынка неожиданным, напомнил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его мнению, крупные банки заранее подняли доходность депозитов, а потом передумали: «Здесь главная причина в том, что они уже несколько раз превентивно повышали ставки в расчете на действия Центрального банка по ключевой ставке. И в основном они действительно правильно прогнозировали, закладывая, например, что ставка будет повышена на 1-2 п.п., и формировали условия по депозитам заранее, обычно за неделю до этого заседания. В последний раз случилось точно так же. Большинство банков уже повысили ставки, исходя из прогноза, что "ключ" будет повышен на 2 п.п.

Процесс, который мы сейчас видим, — некоторые коррекции, снижение депозитных ставок — связан с тем, что кредитные организации в каком-то смысле поторопились их повысить и теперь снижают».

Что делать вкладчикам в такой ситуации? Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков полагает, что сейчас лучшим решением будет отказаться от долгосрочных депозитов: «Банки уже начали менять свои ожидания, что отражается на их предложениях. Исчезли из оборота депозиты с повышенными ставками, более 24%. Сейчас основное предложение по накопительным счетам располагается где-то от 18% до 22%. В этой связи у вкладчиков есть достаточно ясная стратегия, которая заключается в том, чтобы разделить свои накопления на несколько частей, а именно на две. Основную — положить на срочный депозит сроком три-шесть месяцев, где еще можно встретить предложения на уровне 23%. Малую — на накопительный счет с целью дальнейшего использования этих средств для покрытия своих ежедневных нужд.

Надеяться на какие-то повышенные проценты сейчас очень сложно.

Если ЦБ действительно поставил на паузу процесс изменения денежно-кредитной политики, то мы, наверное, уже не дождемся лучших условий. Более того, есть даже риск, что к весне регулятор уже начнет снижать ставки при условиях замедления инфляции».

Помимо краткосрочных вкладов и накопительных счетов, есть и другие варианты для распределения средств в условии снижения ключевой ставки, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Впрочем, исключать сценария, при котором регулятор все же ее повысит на следующих заседаниях, по его мнению, не стоит: «Если вы думаете, что условия по вкладам не будут улучшаться, то лучше всего зафиксировать ставку на полгода, там она максимальная.

Возможно зафиксировать высокую доходность и по более "длинным" инструментам, например, по ОФЗ или корпоративным облигациям, которые дают доходность порядка 15-20%. Но в то же время я бы не стал делать какие-то далеко идущие выводы, что цикл повышения ключевой ставки закончился.

Возможно, ЦБ на декабрьском заседании просто взял паузу. Многое будет зависеть от дальнейших данных по инфляции. Регулятор в феврале может снова повысить ключевую ставку, и тогда доходность вкладов снова будет расти. Если ее высокий уровень сохранится на весь год, плюс инфляция наблюдается, по разным оценкам, порядка 14-15-16%, а по ряду товарных позиций рост цен гораздо более существенный, то говорить о том, что 20% — это высокая ставка, будет не очень разумно».

Сейчас максимальные ставки по вкладам в банках достигают 24%. Но на такую доходность клиент, как правило, может рассчитывать только в случае, если тратит в месяц определенную сумму денег или выполняет другие дополнительные условия.

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Андрей Загорский, Иван Якунин