«России обещано достойное место в новом глобальном мире»

Дональд Трамп в своем выступлении перед участниками Всемирного форума в Давосе вновь заявил о согласии Киева немедленно заключить мирную сделку с РФ. В связи с этим президент США готов немедленно встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы уладить конфликт. Одновременно глава Белого дома обратился к ОПЕК и Саудовской Аравии с просьбой снизить цены на нефть в качестве меры давления на Москву. В случае достижения компромисса Вашингтон готов начать диалог о мировой архитектуре. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп решил зайти с «нефтяных козырей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ближе к полудню по московскому времени в СМИ появилась информация о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман стал первым иностранным лидером, с которым Дональд Трамп лично пообщался после своего возвращения в Белый дом. Фактический руководитель королевства поздравил нового «старого» президента с избранием и обещал инвестировать в экономику Соединенных Штатов $600 млрд за четыре года. Вечером, опять же, по московскому времени Дональд Трамп выступил перед участниками форума в Давосе. Он, в частности, обещал обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с предложением снизить цены на нефть, поскольку это верный способ прекратить противостояние вокруг Украины. По словам политика, это, ко всему прочему, их доля ответственности за происходящие события. Трамп об этом говорил и раньше. Считается, что при дешевой нефти Россия не сможет вести боевые действия по причине отсутствия финансовых средств. Далее американский лидер повторил, что Киев к сделке готов. Слово — за Кремлем. Затем по сложившейся за два дня традиции республиканец перешел от кнута к прянику.

По его словам, он готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным и обсудить, помимо Украины, еще и ядерное разоружение. Эта тема очень нравится российскому президенту. Кроме того, возможен и трехсторонний формат с участием Китая, с которым у Трампа прекрасные отношения, как выясняется (вчера еще так не казалось).

Как бы то ни было, получается следующая схема: сначала сделка по Украине, затем как бы в награду — переговоры о строительстве новой мировой архитектуры.

Это то, чего Москва последовательно добивается. России фактически обещано достойное место в глобальном мире при том, что, скорее всего, Трамп, видит Америку и, вероятно, себя самого лидером этого нового мира. Нельзя исключать, что следующим шагом будут новые «соглашения Авраама», то есть мирный договор и признание Израиля со стороны Саудовской Аравии, а также умиротворение Ирана.

Прокомментировать подобные тезисы очень просто — пока все это лишь красивые слова. Впрочем, и конкретика тоже есть — это цены на нефть. Интересно, что скажет ОПЕК. Что касается саудовской королевской семьи, так кажется, что они не против, по крайней мере, вести диалог относительно дальнейших перспектив своего развития. Страна уже взяла паузу в присоединении к БРИКС. И вот мы видим, что значимость Эр-Рияда растет буквально на глаза, он уже может влиять на мировую политику. Вот что значит «нефтяные козыри». Раньше считалось, что Россия эффективно всем этим пользуется, а теперь вот ситуация, похоже, меняется.

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Дмитрий Дризе