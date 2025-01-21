Америка берется за бур

Дональд Трамп обещал заполнить нефтехранилища до отказа, причем не только американские. Белый дом вынудит Евросоюз закупать энергоносители у США, в противном случае Вашингтон ответит пошлинами, заявил новый президент. Республиканец взял курс на увеличение добычи, обозначив его как «бури, детка, бури». Одним указом он отменил ограничения на добычу нефти и газа, введенные его предшественником Джо Байденом. На этом фоне нефть марки WTI теряет 2,5%, торгуясь в районе $75 за баррель. Brent дешевеет почти на 1,5%, до $79.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Однако в дальнейшем такая политика Дональда Трампа приведет к росту цен на энергоносители, уверен частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «В обозримом будущем это может привести к тому, что цены на этом рынке будут расти, потому что выстроятся новые маршруты логистики, что приведет к локальным дефицитам. Если Америка сможет добиться достаточно высоких цен для себя, то это будет способствовать внутренней добыче, и, соответственно, предложение на рынке постепенно увеличится. Тем не менее при политическом распределении сбыта нефти может возникнуть ситуация, когда в отдельных регионах топливо будет дешевле, чем в других. Например, если США будут продавать свою сырье дороже для Европы, и это будет политическим решением, то на востоке предложение окажется выше спроса, что приведет к локальному снижению цен».

Заметного снижения стоимости нефти аналитики не ожидают: это невыгодно самим американским компаниям, которые Трамп взялся защищать. Такую политику придется учитывать и странам ОПЕК+, в том числе России. И, Москве, вероятно, не стоит ожидать смягчения санкций, полагает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Пока участники ОПЕК+ добычу сокращают или, по крайней мере, не возвращаются к ее увеличению, в Америке она растет. Это не значит, что нужно быть "за" или "против" ОПЕК+, просто при анализе участия России в этом альянсе фактор роста добычи в США обязательно нужно будет учитывать.

В трамповское мировоззрение вполне ложится такой подход, что нужно любыми методами помогать своим компаниям бить своих конкурентов в мире, пусть даже такие меры могут назвать незаконными.

В этом смысле республиканец вполне может оставить санкции против России, введенные ранее администрацией Байдена, и не потому, что ему нравится рассуждать про то, что страна какие-то ведет неправильные боевые действия, неправильно устроена — это как раз риторика демократов. Просто для него это прямолинейные решения, которые помогают американским компаниям, ослабляя конкурентов. В этом плане я не исключаю, что у нас могут начаться какие-нибудь переговоры по Украине и параллельно вполне себе будут санкции оставаться.

Что касается стоимости нефти, то, думаю, вряд ли она будет снижаться, в том числе и по той причине, что низкие цены не очень выгодны самим американским компаниям. Трампу не нужно реальное их падение к $50. Ему могут сказать за это спасибо избиратели, но они ему будут нужны перед выборами в Конгресс. До этого еще есть время. А до тех пор низкие цены президенту особо и не нужны, на самом деле. Чтобы конкурировать с Россией, достаточно и так увеличивать добычу и сохранять санкции, введенные Байденом, делая вид, что это вообще не он сделал».

Санкции против России могут быть даже усилены, допускает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, ведь это отвечает политике Трампа. Тем более, по словам эксперта, сами США не в состоянии резко нарастить добычу: «Мне кажется, что республиканец сильно преувеличивает свои возможности. Он может, безусловно, применять какие-то меры стимулирования добычи, но все это даст эффект через три-четыре года, то есть к концу его президентства и даже в более отдаленной перспективе. В целом, добыча нефти в США явно замедляется, сланцевая революция, по сути, подходит к концу. Достаточно сложно будет как-то этот тренд изменить.

Трамп может пытаться стимулировать экспорт, но его увеличение упирается в любом случае в возможности добычи. Поэтому влияние на мировой рынок будет ограниченным.

Значительно больше внимания будет привлекать политика Вашингтона в отношении Ирана. Санкции против нефтяного экспорта Исламской Республики теоретически могут убрать с рынка до 1 млн баррелей в сутки».

Также Трамп допустил отказ от нефти из Венесуэлы, которую закупают США. Снят запрет и на разработку месторождений в Арктике. Всего новый президент подписал почти 200 указов и распоряжений, в том числе и на этом фоне курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 100 руб. впервые с 27 декабря.

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Иван Корякин