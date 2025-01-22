Дональд Трамп прошелся по нефти

Пятый день подряд снижаются котировки североморской нефти Brent, достигнув отметки $78 за баррель. По сравнению с локальным максимумом, достигнутым неделей ранее, падение составило более 4,2%. Российская Urals потеряла в цене более 6%, опустившись до $72,4 за баррель. Инвесторы играют на понижение, так как не оправдались их опасения относительно того, что Дональд Трамп с первых шагов на посту президента США начнет вводить заградительные пошлины. Более того, американский президент объявил чрезвычайное положение в энергетике, что означает активизацию добычи нефти в США. Падение цен не критично для российского бюджета, который сверстан исходя из еще более низких уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (сентябрь 2020 года)

Фото: Tom Brenner/File Photo, Reuters Президент США Дональд Трамп (сентябрь 2020 года)

Фото: Tom Brenner/File Photo, Reuters

Масштабные американские санкции против российских нефтяных компаний и танкерного флота (см. “Ъ” от 11 января) оказали пусть и сильное, но непродолжительное влияние на цены (см. “Ъ” от 13 января). По данным Investing.com, в среду 22 января цена Brent на спот-рынке опускалась до отметки $78,1 за баррель, что на 0,7% ниже значений закрытия вторника. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, опускались до $72,44 за баррель, что на 1,8% ниже значений закрытия предыдущего дня.

Почти непрерывно снижение стоимости североморской нефти продолжается пятый день подряд, и за это время она потеряла в цене 4,2%. Российская нефть дешевеет лишь второй день подряд, но потеряла за это время свыше 6%.

До инаугурации Дональда Трампа участники рынка опасались введения им пошлин в отношении Канады и, как следствие, возникновения перебоев в поставках. «Когда стало понятно, что новый президент США не будет вводить пошлины сразу после вступления в должность (на текущий момент обговаривается возможный срок 1 февраля), рынок немного успокоился, а цена на нефть начала корректироваться»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Более того, Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере, что означает активизацию добычи нефти и газа в США. По оценке главы Occidental Petroleum Вики Холлуб, страна имеет возможность нарастить суточную добычу на 3 млн баррелей. При этом в 2024 году страна производила в среднем 13,21 млн баррелей в сутки. По оценке ФГ «Финам», базирующейся на данных от американского Минэнерго, потенциал добычи нефти в США может быть даже больше. Впрочем, остается вопрос, зачем «это будет нужно самим американским нефтяным компаниям, так как они не заинтересованы в падении цен на нефть и, соответственно, в снижении своих доходов», отмечает Николай Дудченко.

Тем не менее дальнейшего радикального снижения цен на нефть аналитики не ожидают.

По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, стоимость Brent будет находиться в районе $77,5–78 за баррель. «Снижения к минимумам прошлого года (котировки опускались ниже $70 за баррель.— “Ъ”) не ожидаю, так как новые санкции против российской нефти по-прежнему создают угрозу для части ее физических поставок, что меняет общий баланс мирового спроса и предложения»,— отмечает госпожа Рокотянская.

В целом текущая ситуация не несет рисков для российского бюджета, который был сверстан исходя из средней цены нефти Urals в размере $69,73 за баррель и среднего курса доллара 96,5 руб./$, что соответствует средней рублевой стоимости нефти 6,73 тыс. руб./баррель. Это на 5,5% выше величины, заложенной в бюджет 2024 года, но на 9% ниже средней величины с начала 2025 года — 7,4 тыс. руб./баррель. «С точки зрения бюджета РФ такие цифры выглядят комфортно, однако по мере коррекции нефтяных котировок после снятия неопределенности от новой администрации в США показатели могут вернуться к прогнозным уровням 2025 года»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев