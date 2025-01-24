В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА, закрыты аэропорты

МЧС России объявило угрозу атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане, ведомство направило четыре предупреждения в своем приложении (в 3:36, 4:05, 4:29, 5:15). Жителям региона рекомендуется по возможности остаться дома и не подходить к окнам.

В пять утра Росавиация объявила о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Вместе с татарстанскими аэропортами закрыты воздушные гавани Пензы, Самары и Саратова.

Ночью временно вводились ограничения на работу московских аэропортов: Домодедово, Жуковский, Внуково. Мэр Москвы Сергей Собинин сообщил, что ПВО сбило беспилотники в районе Коломны, Раменского, Подольска, Троицка и Щелково.

Несколько БПЛА сбиты в Воронежской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Ростовской областях.

По данным Минобороны России за ночь над страной силами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат.