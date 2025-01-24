В Тульской области сбили два БПЛА

На территории Тульской области отменили воздушную опасность, сообщил в Telegram губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, было сбито два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ночью, 24 января, господин Миляев сообщал об одном уничтоженном в регионе дроне. Он упал в поле, там загорелась сухая трава. Также в течение ночи атакам беспилотников подверглись Тульская и Курская области. Помимо этого было сбито несколько БПЛА, летевших на Москву.