Шесть россиян сегодня покинут арестованный у берегов Индии танкер Unity
Шесть россиян и один казахстанец сегодня покинут арестованный у берегов Индии танкер Unity. Об этом рассказали ТАСС в генконсульстве России в Калькутте.
«Первая группа моряков — семь человек... благополучно вернулась домой. Вторая партия — также семь человек (шесть россиян и один казахстанец) покинут судно сегодня»,— уточнили в диппредставительстве.
Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, в мае прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью. Суд арестовал судно из-за финансовых претензий к владельцу. Выяснилось, что компании Tresta International FZE не выплатили положенную сумму за поставку топлива судну, и она потребовала возместить $423,8 тыс. На борту находятся 23 человека, в их числе также один гражданин Казахстана и два гражданина Египта. На прошлой неделе с судна также отпустили семерых человек.