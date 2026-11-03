Росимущество начало отбор организатора для продажи акций «Совкомфлота»
Росимущество начало отбор юридического лица для организации от имени РФ продажи 7,8% минус одной акции ПАО «Совкомфлот». Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Отбор проводится по поручению правительства России от 17 октября. Прием заявок продлится с 3 по 17 ноября. Для участия в отборе необходимо представить отчет о возможных структурах сделки.
Чистый убыток «Совкомфлота» по РСБУ за январь–сентябрь 2026 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 787,8 млн руб. Выручка «Совкомфлота» в отчетном периоде сократилась на 2% — до 85,5 млн руб.
«Совкомфлот» специализируется на морской перевозке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживании проектов морской добычи углеводородов.