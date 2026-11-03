Кремлевские куранты остановят на десять дней для техобслуживания

Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года. Это самые древние действующие механические куранты в Европе. В предыдущий раз их останавливали в 2020 году. Тогда на курантах заменили часть колоколов, которые изготовили на воронежском Колокололитейном заводе. С тех пор два десятка новых и старых колоколов настроены так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и «Славься» Михаила Глинки.