Кремлевские куранты остановят на десять дней для техобслуживания
Куранты на Спасской башне Московского Кремля пройдут регламентное техническое обслуживание часового механизма. Он продлится десять дней, сообщила Федеральная служба охраны (ФСО). По данным ведомства, 6 ноября в 00:00 мск куранты будут остановлены. Их работа возобновится 16 ноября, передает ТАСС.
Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года. Это самые древние действующие механические куранты в Европе. В предыдущий раз их останавливали в 2020 году. Тогда на курантах заменили часть колоколов, которые изготовили на воронежском Колокололитейном заводе. С тех пор два десятка новых и старых колоколов настроены так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и «Славься» Михаила Глинки.