Часть Курска осталась без света после падения обломков БПЛА

Над Курском уничтожен один украинский БПЛА, сообщил мэр города Игорь Куцак. По его словам, в результате падения обломков дрона пострадали четыре домовладения, жертв нет. Кроме того, оказалось обесточено несколько улиц.

Господин Куцак выехал по одному из адресов, где упали обломки беспилотника. «От электричества отключен район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков»,— написал мэр Курска в Telegram.

Вчера вечером, 23 января, Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили 37 БПЛА. В общей сложности за три часа средства ПВО уничтожили 49 дронов над четырьмя российскими регионами. В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, в регионе введен режим КТО.

О ситуации в области — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн взбадривает кадры».