В Рязани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в частном доме

В Рязани обломки сбитого беспилотника попали в частный дом, что привело к пожару, сообщил в Telegram губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, возгорание ликвидировали «в кратчайшие сроки», никто не пострадал. Он поручил оказать семье необходимую помощь.

Сегодня, 24 января, в течение ночи атакам БПЛА также подверглись Тульская и Курская области. Кроме того, в Подмосковье были отражены четыре атаки дронов, летевших на Москву, сообщал столичный мэр Сергей Собянин. Во всех случаях никто не пострадал.