Минтранс обсуждает с бизнесом идею упростить возврат денег за авиабилеты
Минтранс обсуждает с участниками рынка упрощение возврата денег за авиабилеты при отмене регулярных рейсов, заявили «РИА Новости» в министерстве. С предложением пересмотреть процедуру возврата билетов в Минтранс обратились депутаты от фракции «Новые люди».
По данным «Известий», депутаты направили письмо Минтрансу. Отправители пожаловались, что получение денег за отмененный рейс «нередко требует от гражданина отдельного обращения, заполнения формы и ожидания ответа». Процедура усложняется, если билет куплен через посредника: пассажиру приходится выяснять, кому направлять заявление — авиакомпании или агентству. Как отметили депутаты, закон гарантирует пассажиру право на возврат денег, но не устанавливает единого порядка, который позволял бы оформить возврат одним действием.
«Новые люди» предложили ввести обязательный электронный порядок. Он предполагает, что пассажиру достаточно будет подтвердить отказ от предложенного альтернативного рейса. Подавать отдельное заявление для возврата денег не нужно будет, а средства вернут в течение 10 календарных дней. Депутаты также предложили Минтрансу вместе с Росавиацией, авиакомпаниями и билетными агентствами разработать единый механизм информирования пассажиров о статусе возврата средств.
«Минтранс обсуждает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции»,— прокомментировали в министерстве.
Только за первые пять месяцев 2026 года количество длительных задержек авиарейсов выросло в среднем в два раза, число всех отмен (включая отмены в день вылета, до и после задержки) — в 4,3 раза, число отмен после задержек — более чем в 3 раза, подсчитали по запросу «Ъ» в «АльфаСтраховании». Из-за этого вырос интерес авиапассажиров к страхованию от отмены рейсов.