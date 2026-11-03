Минтранс обсуждает с бизнесом идею упростить возврат денег за авиабилеты

«Новые люди» предложили ввести обязательный электронный порядок. Он предполагает, что пассажиру достаточно будет подтвердить отказ от предложенного альтернативного рейса. Подавать отдельное заявление для возврата денег не нужно будет, а средства вернут в течение 10 календарных дней. Депутаты также предложили Минтрансу вместе с Росавиацией, авиакомпаниями и билетными агентствами разработать единый механизм информирования пассажиров о статусе возврата средств.