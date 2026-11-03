В Татарстане ребенок скончался от менингококка после отдыха в детском лагере
Остальных детей из отряда планируют вакцинировать
В Татарстане умерла девочка, отдыхавшая в детском лагере имени Губина в Бугульме. Предварительной причиной смерти стала молниеносная форма менингококковой инфекции, сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.
По данным ведомства, вечером 1 ноября девочка обратилась в медицинский пункт лагеря с жалобами на головную боль. При осмотре выяснилось, что у нее поднялась температура до 39,4 градуса. В этот же вечер родители забрали ребенка домой.
На следующий день девочку госпитализировали в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, после чего экстренно перевели в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Несмотря на интенсивную терапию, подключение к аппарату ИВЛ и реанимационные мероприятия, вечером 2 ноября ребенок скончался.
По предварительной информации Лениногорской ЦРБ, у девочки была молниеносная форма менингококковой инфекции, сопровождавшаяся менингококкцемией и синдромом Уотерхауса — Фридериксена.
Детей, находившихся с умершей девочкой в одном отряде, планируют вакцинировать.